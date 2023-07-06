***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2023 10:01
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166150
BIST
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10:286.157
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 49,79
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.168
10:2826,0929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0259
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,3537
En Düşük
25,8932
10:2828,4257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1484
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,6615
En Düşük
28,0530
10:281.611,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.611,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler10:28
|PSDTC
|45,36
|19.694.646
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|19.694.646
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|19.694.646
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|19.694.646
|% 9,99
|
|FORTE
|41,26
|75.688.587
|% 9,97
|
|VKFYO
|29,52
|4.697.547
|% -5,08
|
|VAKFN
|6,10
|49.131.571
|% -3,33
|
|OYLUM
|4,98
|27.204.643
|% -3,30
|
|ATLAS
|4,03
|4.406.603
|% -3,12
|
|GEREL
|24,42
|33.450.559
|% -2,79
|
|THYAO
|218,20
|2.455.525.569
|% 0,79
|
|SISE
|47,16
|901.158.214
|% 2,12
|
|KOZAL
|27,64
|671.351.185
|% 2,07
|
|ASTOR
|71,90
|610.662.132
|% 1,55
|
|EREGL
|39,16
|574.954.841
|% 1,19
|
|EKGYO
|7,97
|464.130.335
|% 1,79
|
|ZOREN
|3,56
|158.763.569
|% 1,14
|
|ODAS
|8,26
|323.935.702
|% 4,96
|
|YKBNK
|13,24
|431.487.651
|% -0,15
|
|ISCTR
|14,19
|389.172.868
|% -0,42
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0876
|26,0929
|% 0,10
|
|Euro
|28,3936
|28,4257
|% 0,52
|
|Sterlin
|33,1146
|33,2807
|% 0,26
|
|Frank
|28,9683
|29,1428
|% 0,24
|
|Riyal
|6,9359
|6,9707
|% 0,07
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,41
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.612
|5,98
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.200
|5.328
|7,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.664
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,48
|19,51
|0,11
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,07
|