***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.07.2023 10:21
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170280
BIST
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11:476.321
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 50,44
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
11:4726,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
11:4728,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0766
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
11:471.625,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.625,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,14
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler11:46
|DERIM
|16,61
|38.481.325
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|23.880.574
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|61.754.973
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|15.266.698
|% 9,99
|
|OYAYO
|18,08
|18.018.967
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|55.073.603
|% -10,00
|
|LUKSK
|54,30
|14.218.894
|% -8,04
|
|IHAAS
|25,52
|65.285.708
|% -5,48
|
|EUKYO
|7,23
|889.189
|% -5,37
|
|KRGYO
|26,00
|11.741.329
|% -4,76
|
|SASA
|61,70
|3.157.714.705
|% 4,66
|
|THYAO
|217,00
|2.943.686.176
|% 1,12
|
|ASELS
|63,10
|2.328.702.444
|% 2,44
|
|KOZAL
|28,92
|1.950.488.611
|% 1,62
|
|ASTOR
|80,20
|1.851.773.870
|% -1,29
|
|ADESE
|1,81
|238.037.680
|% 1,69
|
|EKGYO
|8,40
|1.031.172.545
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,10
|1.310.047.644
|% 0,85
|
|ZOREN
|3,66
|352.357.879
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,91
|218.531.392
|% 0,69
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0865
|26,0919
|% 0,01
|
|Euro
|28,7073
|28,7210
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,5492
|33,7175
|% 0,27
|
|Frank
|29,5061
|29,6838
|% 0,50
|
|Riyal
|6,9391
|6,9739
|% 0,06
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|11,06
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.626
|10,21
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.476
|10.674
|32,00
|
|Yarım
|5.238
|5.362
|17,00
|
|Çeyrek
|2.627
|2.681
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,50
|0,08
|
|B. Petrol
|78,17
|78,17
|0,48
|
Seans Raporu
11:46
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