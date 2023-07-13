***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2023 13:38
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171359
BIST
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15:456.382
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 39,80
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:4526,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:4529,2729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2089
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:451.643,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.643,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:43
|SMART
|11,11
|99.182.701
|% 10,00
|
|EMKEL
|15,07
|120.617.623
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.003.381
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.748.164
|% 10,00
|
|MARKA
|9,47
|27.048.658
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.090.516
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.570.156.069
|% -9,94
|
|ORMA
|67,30
|859.370
|% -7,11
|
|ASELS
|67,95
|7.975.988.164
|% 7,35
|
|ASTOR
|84,40
|6.419.509.444
|% 5,70
|
|YKBNK
|14,26
|5.140.494.699
|% 3,41
|
|THYAO
|210,50
|4.655.004.809
|% -0,19
|
|ISCTR
|14,88
|4.367.526.856
|% 1,78
|
|YKBNK
|14,26
|5.140.494.699
|% 3,41
|
|EKGYO
|8,43
|2.908.838.621
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,88
|4.367.526.856
|% 1,78
|
|SKBNK
|2,96
|661.198.780
|% -0,34
|
|AKBNK
|24,12
|3.731.198.288
|% 4,42
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1503
|26,1580
|% 0,12
|
|Euro
|29,2525
|29,2671
|% 0,70
|
|Sterlin
|34,0587
|34,2295
|% 0,69
|
|Frank
|30,1807
|30,3626
|% 0,65
|
|Riyal
|6,9504
|6,9852
|% 0,13
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,82
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.642
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|10.982
|11.148
|26,00
|
|Tam
|10.590
|10.786
|-40,00
|
|Yarım
|5.295
|5.418
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.656
|2.709
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,36
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|0,11
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|0,00
|
Seans Raporu
15:43
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15:58CWENE
Yüzde 4.56 oranında artışla 213.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 863, 014 adet işlem
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15:57BLCYT
Yüzde 8.27 oranında artışla 15.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 198, 830 adet işlem
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15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, FROTO, GUBRF
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15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 89 artarak (% 0.65 ) 5, 734
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15:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATEK, AKMGY, EDIP, FORTE, AYCES, MARKA, PSDTC, MAALT, BRKVY, KERVN