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***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

14.08.2023 14:32
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185095


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RYSAS 33,66 63.072.798 % 10,00  
SAFKR 26,18 77.811.095 % 10,00  
COSMO 123,20 6.406.400 % 10,00  
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Altın Gr. 1.660 1.660 0,18  
Cumhuriyet 11.342 11.513 -39,00  
Tam 11.119 11.201 13,00  
Yarım 5.577 5.627 7,00  
Çeyrek 2.780 2.813 3,00  
Gümüş.Ons 22,60 22,62 -0,08  
Gümüş Gr. 19,61 19,63 -0,07  
B. Petrol 86,34 86,34 -0,47  
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