***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 14:55
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189146
BIST
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18:057.492
En Düşük
|Değişim
|: -1,45%
|| -110,30
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
18:0525,8399
En Yüksek
|Değişim
|: -4,96%
|| -1,3494
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
18:0528,1582
En Yüksek
|Değişim
|: -4,63%
|| -1,3681
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
18:051.595,16
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -79,08
|Açılış
|: 1.595,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|54,45
|6.905.375.800
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|130.257.695
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|31.418.842
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|3.388.418
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|5.544.484
|% 9,99
|
|DOAS
|285,00
|2.765.961.133
|% -13,11
|
|CVKMD
|407,70
|826.570.722
|% -10,00
|
|TRILC
|13,86
|715.341.102
|% -10,00
|
|DOBUR
|61,65
|49.862.694
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|348.556.563
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,86
|15.361.132.698
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,03
|14.962.293.553
|% 7,39
|
|THYAO
|230,00
|13.684.274.466
|% -4,05
|
|AKBNK
|30,14
|11.819.290.230
|% 8,97
|
|KLSER
|114,70
|10.697.134.918
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,86
|15.361.132.698
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,03
|14.962.293.553
|% 7,39
|
|EKGYO
|8,41
|5.571.185.491
|% -6,35
|
|SKBNK
|4,07
|2.401.788.200
|% 3,56
|
|AKBNK
|30,14
|11.819.290.230
|% 8,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8019
|25,8399
|% -4,96
|
|Euro
|27,9820
|28,1582
|% -4,63
|
|Sterlin
|32,5947
|32,7582
|% -5,46
|
|Frank
|29,1942
|29,3701
|% -5,34
|
|Riyal
|6,8702
|6,9047
|% -4,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.593
|-81,02
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.806
|11.066
|-298,00
|
|Yarım
|5.420
|5.554
|-145,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.777
|-73,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
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17:58YYLGD
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL