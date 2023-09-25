***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2023 10:01
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197002
BIST
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12:168.214
En Düşük
|Değişim
|: 2,18%
|| 174,92
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.217
12:1627,2112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0694
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1628,9364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:161.681,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.681,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:14
|NATEN
|313,60
|155.065.823
|% 10,00
|
|CIMSA
|325,70
|818.616.387
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|ATAGY
|9,57
|21.054.731
|% -4,30
|
|EUKYO
|10,39
|5.843.029
|% -4,24
|
|TMPOL
|52,90
|22.109.668
|% -3,99
|
|EREGL
|45,38
|4.782.891.821
|% 4,85
|
|TUPRS
|162,80
|3.677.180.680
|% 5,65
|
|THYAO
|229,20
|3.333.739.660
|% 1,37
|
|KRDMD
|29,52
|3.261.041.857
|% 7,27
|
|KONTR
|345,80
|3.082.028.851
|% 8,20
|
|ZOREN
|5,04
|749.765.343
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,11
|1.109.696.671
|% 2,53
|
|ISCTR
|25,18
|2.983.926.362
|% 1,12
|
|ADESE
|2,66
|306.202.049
|% 7,69
|
|IHLAS
|1,21
|136.247.894
|% 5,22
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2035
|27,2096
|% 0,25
|
|Euro
|28,9303
|28,9401
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,1375
|33,3037
|% 0,05
|
|Frank
|29,7743
|29,9537
|% -0,13
|
|Riyal
|7,2318
|7,2680
|% 0,25
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,85
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.682
|1,35
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.520
|-23,00
|
|Tam
|11.117
|11.186
|-4,00
|
|Yarım
|5.576
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,49
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|0,29
|