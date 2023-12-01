***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2023 10:33
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221437
BIST
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12:348.030
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 81,10
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:3428,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0883
|Açılış
|: 28,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
12:3431,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1099
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
12:341.907,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.907,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,23
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:32
|BURVA
|86,35
|26.824.989
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|129.916.939
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|198.527.580
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|177.699.345
|% -9,95
|
|HURGZ
|4,79
|118.597.817
|% -7,71
|
|POLTK
|15.512,50
|146.961.903
|% -7,28
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KSTUR
|1.870,00
|76.670
|% -6,97
|
|THYAO
|256,25
|4.732.190.061
|% 2,09
|
|BINHO
|278,00
|2.503.216.234
|% -5,52
|
|YKBNK
|19,86
|2.103.912.736
|% 3,44
|
|SASA
|52,60
|1.941.555.043
|% 5,45
|
|ISCTR
|22,02
|1.883.193.692
|% 2,71
|
|YKBNK
|19,86
|2.103.912.736
|% 3,44
|
|ISCTR
|22,02
|1.883.193.692
|% 2,71
|
|EKGYO
|7,41
|418.130.934
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,76
|1.657.420.508
|% 3,33
|
|HEKTS
|22,98
|1.074.378.249
|% 3,05
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9553
|28,9653
|% 0,32
|
|Euro
|31,5785
|31,5918
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,5590
|36,7424
|% 0,60
|
|Frank
|33,0258
|33,2247
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7022
|7,7409
|% 0,37
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|938,45
|940,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,52
|1.026,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,62
|80,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,42
|2.049,72
|% 0,66
|