***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2023 10:24
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224796
BIST
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12:347.690
En Düşük
|Değişim
|: -0,50%
|| -38,59
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.677
En Yüksek
7.744
12:3429,0370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0359
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
12:3431,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1237
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4058
En Düşük
31,0997
12:341.851,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.851,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.856,59
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler12:32
|CATES
|83,60
|7.968.167
|% 10,00
|
|SNPAM
|189,20
|8.320.827
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|37.415.227
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|224.161.085
|% 9,98
|
|YEOTK
|206,30
|277.985.958
|% 9,97
|
|KRGYO
|40,84
|30.279.874
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|139.489.930
|% -9,92
|
|AGROT
|14,05
|1.561.736.714
|% -7,99
|
|VRGYO
|23,08
|101.317.338
|% -7,61
|
|PRZMA
|44,24
|31.014.560
|% -7,37
|
|THYAO
|245,70
|3.601.604.690
|% -0,24
|
|AGROT
|14,05
|1.561.736.714
|% -7,99
|
|TUPRS
|148,90
|1.310.858.410
|% 0,07
|
|ISCTR
|22,04
|1.195.277.930
|% 0,46
|
|YKBNK
|19,77
|1.051.714.786
|% 0,92
|
|AGROT
|14,05
|1.561.736.714
|% -7,99
|
|EKGYO
|7,40
|548.750.293
|% -1,46
|
|KATMR
|2,18
|126.288.849
|% 6,34
|
|ISCTR
|22,04
|1.195.277.930
|% 0,46
|
|YKBNK
|19,77
|1.051.714.786
|% 0,92
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0313
|29,0344
|% 0,11
|
|Euro
|31,3357
|31,3556
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,3232
|36,5054
|% 0,08
|
|Frank
|32,9687
|33,1674
|% 0,27
|
|Riyal
|7,7160
|7,7547
|% 0,12
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|920,54
|922,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,67
|973,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,40
|76,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.984,22
|1.984,54
|% 0,66
|