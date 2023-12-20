***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2023 11:19
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227255
BIST
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11:317.696
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -30,30
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.695
En Yüksek
7.764
11:3129,1231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0307
|Açılış
|: 29,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1231
En Düşük
29,0147
11:3131,9463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0153
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8833
11:311.910,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.910,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler11:31
|QNBFB
|283,75
|1.836.430
|% 9,98
|
|SODSN
|89,50
|1.332.476
|% 9,95
|
|BAYRK
|10,97
|8.974.754
|% 9,92
|
|SNPAM
|164,40
|1.424.855
|% 9,67
|
|SELGD
|21,40
|1.891.097
|% 9,30
|
|BALAT
|19,80
|1.167.012
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|2.608.106
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|23.914.633
|% -9,95
|
|SRVGY
|335,25
|77.104.560
|% -9,94
|
|SAMAT
|40,60
|9.140.481
|% -9,78
|
|KBORU
|51,05
|1.013.350.889
|% -3,59
|
|YKBNK
|20,56
|944.788.219
|% -0,39
|
|KOZAL
|20,68
|415.520.505
|% 1,37
|
|EKGYO
|7,15
|341.896.966
|% 0,70
|
|MEGMT
|27,50
|296.153.517
|% -4,18
|
|BEGYO
|2,81
|162.696.293
|% -5,39
|
|EKGYO
|7,15
|341.896.966
|% 0,70
|
|KOZAL
|20,68
|415.520.505
|% 1,37
|
|KBORU
|51,05
|1.013.350.889
|% -3,59
|
|ODAS
|8,81
|113.283.992
|% -1,45
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1153
|29,1207
|% 0,10
|
|Euro
|31,9281
|31,9404
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,7521
|36,9364
|% -0,43
|
|Frank
|33,6620
|33,8648
|% -0,01
|
|Riyal
|7,7389
|7,7777
|% 0,09
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,10
|24,13
|% 0,66
|
|Platin
|963,13
|965,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,71
|1.216,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,81
|79,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.041,60
|2.041,89
|% 0,66
|