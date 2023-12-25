***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 10:58
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228466
BIST
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12:167.393
En Düşük
|Değişim
|: -2,17%
|| -164,17
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:1629,2735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0628
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:1632,3933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1664
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3933
En Düşük
31,9048
12:161.932,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.932,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:14
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,84
|30.464.635
|% 7,67
|
|AKCNS
|141,60
|190.573.078
|% 6,71
|
|SKBNK
|5,67
|206.635.714
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|24.797.434
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.824.726
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|41.225.896
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.873.326
|% -9,98
|
|THYAO
|228,80
|1.611.048.817
|% -1,80
|
|TUPRS
|145,60
|1.364.238.072
|% 0,55
|
|KBORU
|48,48
|902.524.474
|% 2,76
|
|ISCTR
|23,14
|831.256.230
|% -2,69
|
|AKBNK
|38,22
|802.510.661
|% -2,40
|
|BEGYO
|2,80
|115.485.890
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|255.057.844
|% -2,12
|
|AKFGY
|1,76
|64.190.797
|% -2,76
|
|ISCTR
|23,14
|831.256.230
|% -2,69
|
|IHLAS
|1,00
|35.362.682
|% -1,96
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2653
|29,2735
|% 0,21
|
|Euro
|32,2529
|32,3933
|% 0,52
|
|Sterlin
|37,0672
|37,2531
|% 0,19
|
|Frank
|34,0499
|34,2550
|% 0,13
|
|Riyal
|7,7815
|7,8205
|% 0,23
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:14
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12:29HATSN
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