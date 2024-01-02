***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.01.2024 10:08
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231105
BIST
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10:487.599
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 129,14
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
10:4829,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1939
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7073
En Düşük
29,4693
10:4832,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0881
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:481.981,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 23,71
|Açılış
|: 1.981,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:48
|KUYAS
|58,90
|38.007.066
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|45.858.393
|% 9,98
|
|VKING
|26,94
|2.437.193
|% 9,96
|
|FONET
|6,99
|23.214.473
|% 9,91
|
|AVGYO
|9,43
|9.752.926
|% 9,78
|
|BAYRK
|15,12
|17.487.974
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|45.834.923
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,30
|11.985.334
|% -6,82
|
|NTGAZ
|21,70
|53.452.291
|% -6,06
|
|GUBRF
|164,80
|3.038.208.324
|% 7,15
|
|THYAO
|236,00
|1.765.134.010
|% 3,24
|
|EREGL
|41,92
|880.840.342
|% 2,24
|
|YKBNK
|19,87
|863.638.145
|% 1,69
|
|AKBNK
|37,14
|735.393.837
|% 1,70
|
|SKBNK
|4,34
|377.418.606
|% 0,93
|
|YKBNK
|19,87
|863.638.145
|% 1,69
|
|EKGYO
|7,04
|291.218.866
|% 2,33
|
|ISCTR
|23,80
|583.882.719
|% 1,88
|
|EREGL
|41,92
|880.840.342
|% 2,24
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7019
|29,7073
|% 0,66
|
|Euro
|32,7708
|32,7856
|% 0,27
|
|Sterlin
|37,7035
|37,8926
|% 0,73
|
|Frank
|34,9749
|35,1856
|% 0,01
|
|Riyal
|7,8956
|7,9352
|% 0,61
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,02
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|989,04
|990,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.098,98
|1.103,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,33
|78,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,21
|2.074,50
|% 0,66
|