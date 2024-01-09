***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 11:40
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235530
BIST
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13:357.796
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -22,50
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:3529,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0703
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:3532,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0183
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:351.962,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 14,96
|Açılış
|: 1.962,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:35
|KBORU
|56,80
|396.280.377
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|432.533.003
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.944.342
|% 9,87
|
|MARKA
|42,80
|13.256.179
|% 9,74
|
|GARFA
|93,95
|133.897.826
|% 8,49
|
|BAGFS
|31,40
|54.175.153
|% -5,76
|
|EBEBK
|66,45
|171.513.941
|% -5,74
|
|CVKMD
|392,50
|214.767.761
|% -5,71
|
|FLAP
|11,47
|88.549.996
|% -5,60
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|THYAO
|245,50
|6.882.738.056
|% 1,20
|
|YKBNK
|22,62
|3.852.213.737
|% 2,82
|
|ISCTR
|25,40
|3.442.814.831
|% 0,40
|
|VAKBN
|15,44
|2.052.283.788
|% 3,62
|
|EREGL
|43,12
|1.878.719.579
|% -0,51
|
|YKBNK
|22,62
|3.852.213.737
|% 2,82
|
|EKGYO
|8,05
|1.205.363.286
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,40
|3.442.814.831
|% 0,40
|
|VAKBN
|15,44
|2.052.283.788
|% 3,62
|
|SKBNK
|4,52
|509.978.270
|% -0,44
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9373
|29,9408
|% 0,24
|
|Euro
|32,7704
|32,7825
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,0113
|38,2019
|% 0,08
|
|Frank
|35,0690
|35,2802
|% -0,09
|
|Riyal
|7,9596
|7,9996
|% 0,23
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|945,32
|951,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,43
|992,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,63
|77,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,56
|2.037,86
|% 0,66
|