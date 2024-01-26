***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2024 10:01
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242902
BIST
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12:268.245
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 74,63
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.248
12:2630,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0800
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:2632,9286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0453
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:261.968,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.968,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:26
|TARKM
|742,50
|492.727.055
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.838.698
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.039.302
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,09
|1.161.948.716
|% -5,10
|
|GLBMD
|39,86
|22.379.334
|% -4,32
|
|ATSYH
|41,50
|868.097
|% -4,20
|
|THYAO
|255,00
|3.620.197.017
|% 1,09
|
|BINHO
|504,50
|2.439.065.132
|% 7,28
|
|EREGL
|43,12
|2.011.337.296
|% 0,70
|
|TCELL
|68,95
|1.606.327.768
|% 2,99
|
|ISCTR
|25,14
|1.503.058.930
|% 1,45
|
|QUAGR
|4,09
|1.161.948.716
|% -5,10
|
|EKGYO
|9,63
|1.048.716.905
|% 0,21
|
|ZOREN
|4,54
|480.630.741
|% 2,71
|
|ISCTR
|25,14
|1.503.058.930
|% 1,45
|
|AKFGY
|2,06
|111.995.955
|% 0,98
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3160
|30,3224
|% 0,26
|
|Euro
|32,9135
|32,9286
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3921
|38,5846
|% 0,17
|
|Frank
|34,8664
|35,0764
|% 0,35
|
|Riyal
|8,0635
|8,1040
|% 0,25
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|898,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,65
|939,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,78
|2.019,99
|% 0,66
|