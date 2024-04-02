***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2024 10:02
***VANGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VANGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265533
BIST
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10:009.204
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 46,85
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.186
En Yüksek
9.205
10:0032,1728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0057
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,3648
En Düşük
32,0046
10:0034,5887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0871
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
34,7737
En Düşük
34,3686
10:002.329,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,56
|Açılış
|: 2.326,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.325,79
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,00
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1093
|32,1575
|% -0,07
|
|Euro
|34,4937
|34,5542
|% -0,35
|
|Sterlin
|40,3629
|40,5652
|% -0,04
|
|Frank
|35,4620
|35,6398
|% -0,31
|
|Riyal
|8,5816
|8,6246
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,40
|25,44
|% 0,66
|
|Platin
|909,28
|910,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,28
|1.014,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,00
|88,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,03
|2.254,36
|% 0,66
|