***VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.03.2023 09:06
***VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127990
BIST
11:405.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -18,59
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
5.002
11:4019,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0429
|Açılış
|: 19,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
11:4020,5777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0754
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
11:401.208,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.208,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.204,71
BIST En Aktif Hisseler11:40
|BVSAN
|72,70
|263.124.539
|% 9,98
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|DERIM
|10,04
|9.975.921
|% 9,97
|
|SANEL
|17,56
|14.160.360
|% 9,96
|
|SUWEN
|55,25
|25.518.897
|% 9,95
|
|PAMEL
|252,00
|33.325.559
|% -10,00
|
|CANTE
|52,60
|215.518.879
|% -9,93
|
|EMKEL
|9,75
|50.943.888
|% -9,13
|
|EPLAS
|42,12
|36.333.419
|% -7,87
|
|ONCSM
|149,90
|31.752.621
|% -5,72
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|ASTOR
|61,25
|1.862.645.014
|% -4,15
|
|EREGL
|37,48
|1.662.153.297
|% 1,02
|
|KOZAL
|22,16
|1.319.943.866
|% 0,27
|
|GOKNR
|24,70
|1.073.285.733
|% 0,90
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,00
|662.720.197
|% 1,45
|
|KATMR
|1,31
|110.380.792
|% -3,68
|
|KOZAL
|22,16
|1.319.943.866
|% 0,27
|
|KLGYO
|2,79
|153.703.558
|% 5,28
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0882
|19,0939
|% 0,23
|
|Euro
|20,5635
|20,5777
|% 0,37
|
|Sterlin
|23,3300
|23,4470
|% 0,44
|
|Frank
|20,7369
|20,8618
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0672
|5,0926
|% 0,21
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-9,84
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.209
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|8.193
|8.317
|-63,00
|
|Tam
|8.172
|8.255
|-84,00
|
|Yarım
|4.006
|4.039
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.020
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,18
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|0,38
|