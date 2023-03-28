***VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.03.2023 09:03
***VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128314
BIST
12:524.938
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -60,12
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.914
12:5219,1135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
12:5220,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0692
|Açılış
|: 20,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
12:521.199,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.199,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler12:52
|TDGYO
|11,33
|5.671.291
|% 10,00
|
|EKSUN
|65,00
|1.134.315
|% 9,98
|
|ULAS
|13,12
|9.564.246
|% 9,97
|
|ZEDUR
|54,45
|488.417
|% 9,96
|
|IHAAS
|173,50
|5.186.609
|% 9,95
|
|CANTE
|47,34
|231.636.841
|% -10,00
|
|SANEL
|15,81
|24.561.107
|% -9,97
|
|GMTAS
|9,96
|78.928.238
|% -9,95
|
|ONCSM
|133,30
|33.163.329
|% -9,20
|
|TGSAS
|18,40
|13.159.539
|% -7,44
|
|AKFYE
|22,66
|4.046.020.913
|% 8,11
|
|YYLGD
|32,92
|2.604.917.247
|% 5,18
|
|ASTOR
|57,65
|2.256.319.779
|% -5,02
|
|EREGL
|36,90
|1.096.130.725
|% -1,28
|
|ISCTR
|13,59
|1.042.225.954
|% -0,22
|
|AKFYE
|22,66
|4.046.020.913
|% 8,11
|
|EKGYO
|6,65
|571.283.290
|% -3,34
|
|YYLGD
|32,92
|2.604.917.247
|% 5,18
|
|ISCTR
|13,59
|1.042.225.954
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,99
|613.084.841
|% -1,58
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1080
|19,1135
|% 0,14
|
|Euro
|20,6767
|20,6888
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,4057
|23,5231
|% 0,09
|
|Frank
|20,7285
|20,8534
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0728
|5,0982
|% 0,11
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-3,52
|
|Altın Gr.
|1.199
|1.199
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|8.117
|8.240
|15,00
|
|Tam
|8.135
|8.216
|-25,00
|
|Yarım
|3.988
|4.020
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.010
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|0,24
|