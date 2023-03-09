***VANGD* *MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.03.2023 09:10
***VANGD******MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MPARK, VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122077
BIST
11:065.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 56,51
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.502
En Düşük
5.432
11:0618,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
11:0620,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0495
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,1646
En Düşük
19,9125
11:061.106,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.106,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.106,83
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler11:06
|YGYO
|1,76
|38.596.805
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|32.100.722
|% 10,00
|
|CUSAN
|19,77
|8.972.081
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,55
|26.299.511
|% 9,90
|
|YYAPI
|2,14
|29.761.189
|% 9,74
|
|BRKO
|4,50
|218.250
|% -9,82
|
|TUKAS
|20,02
|201.840.729
|% -7,49
|
|ATSYH
|85,50
|247.181
|% -7,22
|
|EMKEL
|10,80
|185.820.683
|% -6,09
|
|DOBUR
|53,65
|5.685.655
|% -5,63
|
|ISCTR
|14,90
|2.870.113.010
|% 4,41
|
|YKBNK
|11,82
|2.104.516.182
|% 1,98
|
|AKBNK
|20,12
|2.011.596.771
|% 0,95
|
|THYAO
|142,80
|1.348.935.303
|% 1,93
|
|EREGL
|43,40
|1.316.771.330
|% 0,88
|
|ISCTR
|14,90
|2.870.113.010
|% 4,41
|
|YKBNK
|11,82
|2.104.516.182
|% 1,98
|
|AKBNK
|20,12
|2.011.596.771
|% 0,95
|
|EKGYO
|8,30
|800.140.040
|% 2,34
|
|SKBNK
|2,73
|221.283.666
|% 1,49
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9525
|18,9612
|% 0,11
|
|Euro
|20,0104
|20,0334
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,3875
|22,4998
|% 0,05
|
|Frank
|20,1014
|20,2225
|% 0,29
|
|Riyal
|5,0346
|5,0599
|% 0,09
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|1,22
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.516
|7.574
|-12,00
|
|Yarım
|3.672
|3.706
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.853
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,02
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-0,18
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:21TEZOL
Yüzde 4.97 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 336 adet işlem
-
11:20EDIP
Yüzde 4.68 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 620, 150 adet işlem
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, KRDMD, TOASO
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 92 artarak (% 1.29 ) 4, 953