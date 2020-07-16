***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.07.2020 11:54
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.06.2020
Tescil Tarihi
10.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.07.2020 114450
Açıklamalar
05.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 10.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860058
BIST
11:49119.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.517,23
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:496,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:497,8208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8132
11:49398,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,72
|Açılış
|: 398,29
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.083.414
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|25.563.177
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|19.060.033
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.203.980
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|937.507
|% 9,98
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|MRGYO
|2,32
|5.014.941
|% -3,73
|
|UFUK
|5,50
|23.760
|% -3,51
|
|AYEN
|6,45
|6.250.164
|% -3,15
|
|GLRYH
|13,32
|9.524.222
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,30
|617.155.077
|% -1,71
|
|THYAO
|12,18
|524.381.301
|% 3,22
|
|TSPOR
|5,34
|506.855.705
|% 5,53
|
|GARAN
|8,04
|436.782.328
|% 2,03
|
|TRKCM
|4,66
|405.879.724
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,30
|617.155.077
|% -1,71
|
|TSPOR
|5,34
|506.855.705
|% 5,53
|
|SKBNK
|1,70
|174.398.805
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,41
|214.973.911
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,66
|405.879.724
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5712
|8,6142
|% -0,38
|
|Frank
|7,2278
|7,2713
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,67
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|-7,10
|
|Tam
|2.667
|2.678
|-7,30
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,60
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|-0,32
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Endeks 119, 206 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 7, 803.00 milyon TL de