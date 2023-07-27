***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2023 09:44
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.07.2023
Tescil Tarihi
26.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.07.2023 10880
Açıklamalar
2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 26.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175698
BIST
'
11:276.830
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 86,45
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.776
En Yüksek
6.836
11:2726,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0524
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
11:2730,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1888
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0423
En Düşük
29,7097
11:271.714,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.714,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler11:27
|CVKMD
|255,20
|225.621.232
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|294.674.476
|% 9,99
|
|ZEDUR
|73,20
|38.737.465
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|156.262.164
|% 9,98
|
|GARFA
|44,98
|12.738.831
|% 9,98
|
|PENTA
|28,00
|351.106.470
|% -7,28
|
|ORMA
|70,50
|112.095
|% -7,24
|
|AVHOL
|150,50
|542.703
|% -5,41
|
|EKIZ
|23,00
|134.642
|% -4,88
|
|FORTE
|73,95
|80.808.683
|% -4,70
|
|KOZAL
|29,00
|3.633.472.881
|% 3,42
|
|THYAO
|224,60
|2.314.179.071
|% 0,22
|
|YKBNK
|13,03
|2.289.721.516
|% 2,36
|
|ASTOR
|103,40
|2.106.387.385
|% 0,39
|
|AKBNK
|25,46
|1.851.326.579
|% 1,84
|
|EKGYO
|8,55
|1.617.583.016
|% 2,76
|
|YKBNK
|13,03
|2.289.721.516
|% 2,36
|
|KOZAL
|29,00
|3.633.472.881
|% 3,42
|
|CANTE
|17,74
|1.780.793.171
|% 0,57
|
|ODAS
|11,43
|847.831.905
|% 5,44
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9483
|26,9594
|% 0,19
|
|Euro
|30,0140
|30,0423
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,8811
|35,0561
|% 0,45
|
|Frank
|31,3555
|31,5444
|% 0,69
|
|Riyal
|7,1679
|7,2038
|% 0,20
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|4,72
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|8,38
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.156
|11.256
|1,00
|
|Yarım
|5.570
|5.654
|0,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.827
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,69
|21,71
|0,12
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|0,52
|