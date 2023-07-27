***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi05.07.2023Tescil Tarihi26.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su27.07.2023 10880Açıklamalar2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 26.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175698BIST