***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2024 11:43
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarihli kararı ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264631
BIST