***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
16.07.2020 18:14
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 Dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860136
BIST
18:00118.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.122,51
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:006,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:007,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
18:00398,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,32
|Açılış
|: 398,69
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.922.835
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.320,00
|811.143
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|20.515.551
|% 9,99
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|RTALB
|34,06
|83.827.669
|% -8,74
|
|EKIZ
|8,50
|1.356.470
|% -8,11
|
|HALKS
|3,29
|304.811
|% -8,10
|
|TSPOR
|4,70
|1.039.378.810
|% -7,11
|
|ASELS
|33,14
|1.160.397.503
|% 3,30
|
|EKGYO
|2,28
|1.045.650.574
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,70
|1.039.378.810
|% -7,11
|
|THYAO
|11,95
|991.599.635
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|973.395.318
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.045.650.574
|% -2,56
|
|ODAS
|2,89
|951.098.084
|% 1,40
|
|IHLGM
|1,83
|456.726.194
|% 1,67
|
|TSPOR
|4,70
|1.039.378.810
|% -7,11
|
|TRKCM
|4,57
|889.152.637
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6107
|8,6539
|% 0,08
|
|Frank
|7,2365
|7,2801
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-5,30
|
|Altın Gr.
|398
|399
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.612
|-4,80
|
|Tam
|2.667
|2.681
|-4,90
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|-2,40
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|-0,13
|