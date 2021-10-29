***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.10.2021 15:34
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973260
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0669
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6177
En Düşük
9,5185
12:3511,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0132
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,2256
En Düşük
11,1178
12:35548,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,44
|Açılış
|: 548,58
|
|Önceki Kapanış
|: 551,02
|
556,03
En Düşük
548,19
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5890
|9,5944
|% 0,70
|
|Euro
|11,1477
|11,1612
|% 0,12
|
|Sterlin
|13,1582
|13,2242
|% 0,43
|
|Frank
|10,4672
|10,5302
|% 0,60
|
|Riyal
|2,5492
|2,5620
|% 0,68
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-19,18
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-0,27
|
Seans Raporu
12:35
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