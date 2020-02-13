***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -598.393 8.287.287 13.574.586 -18.198 598.393 -8.297.102 1.936.668 40.483.241 40.483.241Transferler-82.495 2.019.163 -1.936.668 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.945.698 -7.199 480.253 -1.472.644 -1.472.644Dönem Karı (Zararı)480.253 480.253 480.253Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.945.698 -7.199 -1.952.897 -1.952.897Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)598.393 -598.393 -263.322 -263.322 -263.322Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -25.397 -6.541.261 480.253 38.747.275 38.747.275Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -25.397 -6.541.261 480.253 38.747.275 38.747.275Transferler480.253 -480.253 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.745 -9.367.975 -9.389.720 -9.389.720Dönem Karı (Zararı)-9.367.975 -9.367.975 -9.367.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.745 -21.745 -21.745Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 29.357.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.056.262 -6.066.453Dönem Karı (Zararı)-9.367.975 480.253Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-9.367.975 480.253Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.315.797 -1.008.161Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 306.454 344.762Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.573.257 -128.870Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6-7 1.573.257 -106.211Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 0 -22.659Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-86.825 36.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -27.963 -1.129Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -58.862 38.092Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.064.754 -2.301.666Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.072.306 -2.819.745Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 49.638 411.910Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 215.240 259.756Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -257.326 -153.587Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.915.465 1.595.810Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.515.000 -2.931.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -4.400.465 4.526.810Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 1.882.129 -507.109Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.593 -48.051Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -10.593 -48.051İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.783.606 -8.145.561Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 20.244.514 5.782.973Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.698.937 -269.151İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-26 -383.744 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.315.193 -269.151Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.481.970 -1.048.933İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7-26 1.510.151 -1.283.195İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -28.181 234.262Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6.077 36.372Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.985 -271.552İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-26 -150.178 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 125.193 -271.552Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -14.157 -22.971Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.709.666 -10.901.593İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7-26 -3.008.402 -9.826.466İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -701.264 -1.075.127Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)150.332 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-651.542 -1.450.706Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.099.834 -8.673.469Ödenen Faiz23 -49.638 -695Alınan Faiz22 1.006.066 2.607.711YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-64.410 48.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.593 48.051Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 10.593 48.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-75.003 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -75.003 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.180.085İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.180.085YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.991.852 -4.838.317NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.991.852 -4.838.317DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 738.545 5.576.862DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.730.397 738.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.730.397 738.545Finansal Yatırımlar5 336.280 16.180.329Ticari Alacaklar607.213 120.977İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-26 602.262 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.951 120.977Diğer Alacaklar3.245.714 4.821.901İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-26 3.205.076 4.821.444İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 40.638 457Peşin Ödenmiş Giderler8 1.714 7.791Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 56.982 84.762Diğer Dönen Varlıklar15 808.581 7.039ARA TOPLAM8.786.881 21.961.344TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.786.881 21.961.344DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 12.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 12.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 24.140.000 21.625.000Maddi Duran Varlıklar11 1.232.339 1.463.296Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.578 6.072TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.377.917 23.106.368TOPLAM VARLIKLAR34.164.798 45.067.712KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar283.660 162.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 283.660 162.288Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 46.490 60.647Diğer Borçlar260.457 3.791.982İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-26 16.242 3.024.988İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 244.215 766.994Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 150.332 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)150.332 0Kısa Vadeli Karşılıklar44.644 99.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.949 2.150Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 38.695 97.557Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 150.000 0ARA TOPLAM935.583 4.114.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER935.583 4.114.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 241.367 419.852Uzun Vadeli Karşılıklar6.480 10.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.480 10.364Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 3.623.813 1.775.597TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.871.660 2.205.813TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.807.243 6.320.437ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.357.555 38.747.275Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Geri Alınmış Paylar (-)16.1 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16.2 8.287.287 8.287.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.499.251 11.520.996Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.499.251 11.520.996Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16.3 11.546.393 11.546.393Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.3 -47.142 -25.397Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.061.008 -6.541.261Net Dönem Karı veya Zararı-9.367.975 480.253TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.357.555 38.747.275TOPLAM KAYNAKLAR34.164.798 45.067.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 6.231.780 3.288.861Satışların Maliyeti18 -5.524.213 -3.283.074TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)707.567 5.787BRÜT KAR (ZARAR)707.567 5.787Genel Yönetim Giderleri20 -1.236.557 -2.219.478Pazarlama Giderleri20 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 458.890 1.301.410Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.986.307 -342.501ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.056.407 -1.254.782Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 10.769.403 9.993.082Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -16.101.916 -8.036.856FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.388.920 701.444Finansman Gelirleri23 0 0Finansman Giderleri23 -124.706 -421.995SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.513.626 279.449Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.854.349 200.804Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 -304.274Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -1.854.349 505.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.367.975 480.253DÖNEM KARI (ZARARI)-9.367.975 480.253Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-9.367.975 480.253Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,37470000 0,01920000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.745 -1.952.897Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -2.161.887Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.878 -9.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.133 218.220Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.133 218.220Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.745 -1.952.897TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.389.720 -1.472.644Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-9.389.720 -1.472.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818927BIST