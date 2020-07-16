***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.07.2020 18:14
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -25.397 -6.541.261 480.253 38.747.275 0 38.747.275
Transferler
480.253 -480.253
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.063 -365.950 169.419 -10.224.491 -10.510.085 0 -10.510.085
Dönem Karı (Zararı)
-10.224.491 -10.224.491 0 -10.224.491
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.063 -365.950 169.419 -285.594 0 -285.594
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-846.073
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
846.073 -846.073 -846.073 0 -846.073
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -846.073 8.287.287 11.457.330 -391.347 846.073 -6.737.662 -10.224.491 27.391.117 0 27.391.117
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555
Transferler
-9.367.975 9.367.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
445 2.540.486 2.540.931 0 2.540.931
Dönem Karı (Zararı)
2.540.486 2.540.931 0 2.540.931
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
445 445 0 445
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -46.697 -15.428.983 2.540.486 31.898.486 0 31.898.486
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.853.339 244.814
Dönem Karı (Zararı)
2.540.486 -10.224.491
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.540.486 -10.224.491
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-231.921 -2.854.233
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 134.282 228.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.859 535.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -11.859 535.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-217.616 310.907
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -332.605 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 74.840 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 106.155 385.096
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -66.006 -74.189
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
309.289 -3.000.694
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
309.289 -3.000.694
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmeLAR
31.898.486 29.357.555
TOPLAM KAYNAKLAR
35.952.172 34.164.798
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 0 315.404
Satışların Maliyeti
18 -4.276 -361.155
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.276 -45.751
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.276 -45.751
Genel Yönetim Giderleri
20 -624.352 -738.313
Pazarlama Giderleri
20 0 -10
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 87.280 365.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -209.498 -587.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-750.846 -1.005.610
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 3.151.079 7.069.305
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -202.816 -15.582.486
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.197.417 -9.518.791
Finansman Gelirleri
23 0 316.096
Finansman Giderleri
23 -74.840 -93.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.122.577 -9.295.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
417.909 -928.702
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 417.909 -928.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.540.486 -10.224.491
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.540.486 -10.224.491
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.540.486 -10.224.491
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,10160000 -0,40900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
445 -365.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
570 -469.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-125 103.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-125 103.217
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
445 -365.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.540.931 -10.590.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.540.931 -10.590.443
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860135
BIST