***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -25.397 -6.541.261 480.253 38.747.275 0 38.747.275Transferler480.253 -480.253Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-89.063 -365.950 169.419 -10.224.491 -10.510.085 0 -10.510.085Dönem Karı (Zararı)-10.224.491 -10.224.491 0 -10.224.491Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-89.063 -365.950 169.419 -285.594 0 -285.594Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-846.073Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)846.073 -846.073 -846.073 0 -846.073Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -846.073 8.287.287 11.457.330 -391.347 846.073 -6.737.662 -10.224.491 27.391.117 0 27.391.117Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555Transferler-9.367.975 9.367.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)445 2.540.486 2.540.931 0 2.540.931Dönem Karı (Zararı)2.540.486 2.540.931 0 2.540.931Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)445 445 0 445Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -46.697 -15.428.983 2.540.486 31.898.486 0 31.898.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.853.339 244.814Dönem Karı (Zararı)2.540.486 -10.224.491Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.540.486 -10.224.491Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-231.921 -2.854.233Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 134.282 228.451Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-11.859 535.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -11.859 535.805Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-217.616 310.907Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -332.605 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 74.840 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 106.155 385.096Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -66.006 -74.189Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler309.289 -3.000.694Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler309.289 -3.000.694Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmeLAR31.898.486 29.357.555TOPLAM KAYNAKLAR35.952.172 34.164.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 0 315.404Satışların Maliyeti18 -4.276 -361.155TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-4.276 -45.751BRÜT KAR (ZARAR)-4.276 -45.751Genel Yönetim Giderleri20 -624.352 -738.313Pazarlama Giderleri20 0 -10Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 87.280 365.991Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -209.498 -587.527ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-750.846 -1.005.610Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 3.151.079 7.069.305Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -202.816 -15.582.486FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.197.417 -9.518.791Finansman Gelirleri23 0 316.096Finansman Giderleri23 -74.840 -93.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.122.577 -9.295.789Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri417.909 -928.702Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 417.909 -928.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.540.486 -10.224.491DÖNEM KARI (ZARARI)2.540.486 -10.224.491Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.540.486 -10.224.491Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,10160000 -0,40900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar445 -365.952Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)570 -469.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-125 103.217Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-125 103.217Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)445 -365.952TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.540.931 -10.590.443Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.540.931 -10.590.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860135BIST