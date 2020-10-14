***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -25.397 -6.541.261 480.253 38.747.275 0 38.747.275Transferler480.253 -480.253Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-109.686 -399.608 109.686 -9.556.772 -9.556.772 0 -9.556.772Dönem Karı (Zararı)-9.556.772 -9.556.772 0 -9.556.772Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-109.686 -399.608 109.686 -399.608 0 -399.608Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.436.707 -425.005 -5.951.322 -9.556.772 28.790.895 0 28.790.895Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555Transferler-9.367.975 9.367.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)445 3.215.814 3.216.259 0 3.216.259Dönem Karı (Zararı)3.215.814 3.215.814 0 3.215.814Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)445 445 0 445Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -46.697 -15.428.983 32.573.814 0 32.573.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.170.694 3.001.794Dönem Karı (Zararı)3.215.814 -9.556.772Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.215.814 -9.556.772Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-274.108 5.951.832Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 199.533 297.358Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-485.523 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -485.523 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-11.859 219.611Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -11.859 219.611Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-279.234 -567.385Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -477.160 -762.451Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 85.989 119.278Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 178.250 348.677Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -66.313 -272.889Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler416.230 4.553.629Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler416.230 4.553.629Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -113.255 1.459.212Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -10.593Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -10.593İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.333.531 6.425.620Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -5.724.728 8.383.860Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler571.257 -2.706.707İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-26 88.146 -2.442.547İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 483.111 -264.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.366.838 5.045.037İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7-26 -1.358.829 5.040.131İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -8.009 4.906Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -947.337Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-23.944 7.571Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-193.813 156.641İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-26 -7.079 -150.178İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -186.734 306.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 14.062 97.502Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-117.776 -3.560.857İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7-26 18.533 -2.996.756İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -136.309 -564.101Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-150.332 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler658.581 -50.090Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.391.825 2.820.680Ödenen Faiz23 -85.612 -119.278Alınan Faiz22 306.743 300.392YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -62.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 12.228Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -75.002Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -75.002FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.170.694 2.939.020NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.170.694 2.939.020DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.730.397 738.545DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 559.703 3.677.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 559.703 3.730.397Finansal Yatırımlar5 5.644.778 336.280Ticari Alacaklar517.866 607.213İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-26 510.552 602.262İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.314 4.951Diğer Alacaklar4.677.559 3.245.714İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-26 4.628.912 3.205.076İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 48.647 40.638Peşin Ödenmiş Giderler8 25.658 1.714Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 102.968 56.982Diğer Dönen Varlıklar15 0 808.581ARA TOPLAM11.528.532 8.786.881TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.528.532 8.786.881DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 24.140.000 24.140.000Maddi Duran Varlıklar11 1.033.177 1.232.339Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.207 5.578TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.178.384 25.377.917TOPLAM VARLIKLAR36.706.916 34.164.798KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar94.157 283.660İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 94.157 283.660Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 60.552 46.490Diğer Borçlar242.091 260.457İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-26 33.379 16.242İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 208.712 244.215Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 150.332İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 0 150.332Kısa Vadeli Karşılıklar38.695 44.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 0 5.949Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 38.695 38.695Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 0 150.000ARA TOPLAM435.495 935.583TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER435.495 935.583UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 140.938 241.367Uzun Vadeli Karşılıklar0 6.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 0 6.480Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 3.556.669 3.623.813TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.697.607 3.871.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.133.102 4.807.243ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.573.814 29.357.555Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Geri Alınmış Paylar (-)16.1 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16.2 8.287.287 8.287.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.3 11.499.696 11.499.251Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.499.696 11.499.251Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16.3 11.546.393 11.546.393Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.3 -46.697 -47.142Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-15.428.983 -6.061.008Net Dönem Karı veya Zararı3.215.814 -9.367.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.573.814 29.357.555TOPLAM KAYNAKLAR36.706.916 34.164.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 7.747.129 5.351.473 7.747.129 5.036.069Satışların Maliyeti18 -7.798.371 -4.603.336 -7.794.095 -4.242.181TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-51.242 748.137 -46.966 793.888BRÜT KAR (ZARAR)-51.242 748.137 -46.966 793.888Genel Yönetim Giderleri20 -800.181 -1.252.514 -175.829 -514.201Pazarlama Giderleri20 0 -10 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 919.716 377.043 832.436 11.052Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -670.194 -415.983 -460.696 171.544ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-601.901 -543.327 148.945 462.283Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 4.039.251 7.909.127 888.172 523.726Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -202.816 -15.226.847 0 355.639FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.234.534 -7.861.047 1.037.117 1.341.648Finansman Gelirleri23 0 0 0 0Finansman Giderleri23 -85.989 -119.278 -11.149 -26.184SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.148.545 -7.980.325 1.025.968 1.315.464Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri67.269 -1.576.447 -350.640 -647.745Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 67.269 -1.576.447 -350.640 -647.745SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.215.814 -9.556.772 675.328 667.719DÖNEM KARI (ZARARI)3.215.814 -9.556.772 675.328 667.719Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.215.814 -9.556.772 675.328 667.719Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,12860000 -0,38230000 0,02700000 0,02670000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar445 -399.608 0 -33.656Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)570 -512.317 0 -43.148Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-125 112.709 0 9.492Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-125 112.709 0 9.492Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)445 -399.608 0 -33.656TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.216.259 -9.956.380 675.328 634.063Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.216.259 -9.956.380 675.328 634.063http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881686BIST