***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555Transferler-9.367.975 9.367.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.707 -200.983 -202.690 0 -202.690Dönem Karı (Zararı)-200.983 -200.983 0 -200.983Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.707 -1.707 0 -1.707Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -48.849 -15.428.983 -200.983 29.154.865 0 29.154.865Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874Transferler6.447.315 -6.447.315Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)484 861.258 861.742 0 861.742Dönem Karı (Zararı)861.258 861.258 0 861.258Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)484 484 0 484Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -54.654 -8.981.668 861.258 36.658.616 0 36.658.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI999.558 1.704.964Dönem Karı (Zararı)861.258 -200.983Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)861.258 -200.983Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-164.060 -419.748Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 57.290 67.241Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -31.149Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 -31.149Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.492 5.917Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.492 5.917Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler176.169 -226.071Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 419.807 -200.771Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 -2.664 -31.298Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 38.734 73.704Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -279.708 -67.706Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 138.972Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -401.011 -374.658İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler279.271 2.207.423Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler696.255 31.214İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-26 757.605 65İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -61.350 31.149Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler27.400 1.622.777İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7-26 30.109 1.882.982İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.709 -260.205Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.558 -30.681Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.862 -111.524İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-26 17.844 61.123İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 66.018 -172.647Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 5.560 42.413Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-504.248 4.828İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7-26 -540.083 128.853İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 35.835 -124.025Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 648.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 798.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -150.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları976.469 1.586.692Ödenen Faiz23 -2.117 -2.596Alınan Faiz22 25.206 120.868YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)999.558 1.704.964NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)999.558 1.704.964DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 783.005 3.730.397DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.782.563 5.435.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.782.563 783.005Finansal Yatırımlar5 1 1Ticari Alacaklar1.231.971 1.947.450İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-26 451.545 1.214.391İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 780.426 733.059Diğer Alacaklar9.081.685 9.548.402İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-26 9.029.446 9.498.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 52.239 49.530Peşin Ödenmiş Giderler8 41.695 12.137Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 105.680 104.425Diğer Dönen Varlıklar15 0 0ARA TOPLAM12.243.595 12.395.420TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.243.595 12.395.420DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-26 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 28.157.000 28.157.000Maddi Duran Varlıklar11 911.279 968.445Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.960 5.084TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.073.239 29.130.529TOPLAM VARLIKLAR41.316.834 41.525.949KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar196.719 137.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-26 54.415 41.895İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 142.304 95.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 20.446 14.886Diğer Borçlar328.216 1.046.503İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-26 0 774.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 328.216 272.149Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar38.695 38.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 38.695 38.695Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 0 0ARA TOPLAM584.076 1.237.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER584.076 1.237.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 100.572 120.804Uzun Vadeli Karşılıklar3.366 479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.366 479Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 3.970.204 4.369.839TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.074.142 4.491.122TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.658.218 5.729.075ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.658.616 35.796.874Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Geri Alınmış Paylar (-)16.1 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16.2 8.287.287 8.287.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.3 11.491.739 11.491.255Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.491.739 11.491.255Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16.3 11.546.393 11.546.393Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.3 -54.654 -55.138Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.981.668 -15.428.983Net Dönem Karı veya Zararı861.258 6.447.315TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.658.616 35.796.874TOPLAM KAYNAKLAR41.316.834 41.525.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.168.013 464Satışların Maliyeti18 -1.179.711 -3.399TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-11.698 -2.935BRÜT KAR (ZARAR)-11.698 -2.935Genel Yönetim Giderleri20 -312.843 -507.788Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 279.708 76.258Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -105.808 -155.465ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-150.641 -589.930Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 614.807 327.116Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 -265.317FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)464.166 -528.131Finansman Giderleri23 -2.664 -31.298SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)461.502 -559.429Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri399.756 358.446Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 399.756 358.446SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)861.258 -200.983DÖNEM KARI (ZARARI)861.258 -200.983Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları861.258 -200.983Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,03450000 -0,00800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar484 -1.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)605 -2.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-121 427Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-121 427Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)484 -1.707TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)861.742 -202.690Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları861.742 -202.690http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932553BIST