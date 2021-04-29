***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 18:22
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555
Transferler
-9.367.975 9.367.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.707 -200.983 -202.690 0 -202.690
Dönem Karı (Zararı)
-200.983 -200.983 0 -200.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.707 -1.707 0 -1.707
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -48.849 -15.428.983 -200.983 29.154.865 0 29.154.865
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874
Transferler
6.447.315 -6.447.315
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
484 861.258 861.742 0 861.742
Dönem Karı (Zararı)
861.258 861.258 0 861.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
484 484 0 484
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -54.654 -8.981.668 861.258 36.658.616 0 36.658.616
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
999.558 1.704.964
Dönem Karı (Zararı)
861.258 -200.983
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
861.258 -200.983
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-164.060 -419.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 57.290 67.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -31.149
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -31.149
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.492 5.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.492 5.917
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
176.169 -226.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 419.807 -200.771
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.664 -31.298
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 38.734 73.704
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -279.708 -67.706
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 138.972
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -401.011 -374.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
279.271 2.207.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
696.255 31.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-26 757.605 65
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -61.350 31.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.400 1.622.777
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-26 30.109 1.882.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.709 -260.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.558 -30.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.862 -111.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-26 17.844 61.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 66.018 -172.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 5.560 42.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-504.248 4.828
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-26 -540.083 128.853
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 35.835 -124.025
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 648.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 798.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -150.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
976.469 1.586.692
Ödenen Faiz
23 -2.117 -2.596
Alınan Faiz
22 25.206 120.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
999.558 1.704.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
999.558 1.704.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 783.005 3.730.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.782.563 5.435.361
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.782.563 783.005
Finansal Yatırımlar
5 1 1
Ticari Alacaklar
1.231.971 1.947.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-26 451.545 1.214.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 780.426 733.059
Diğer Alacaklar
9.081.685 9.548.402
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 9.029.446 9.498.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 52.239 49.530
Peşin Ödenmiş Giderler
8 41.695 12.137
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 105.680 104.425
Diğer Dönen Varlıklar
15 0 0
ARA TOPLAM
12.243.595 12.395.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.243.595 12.395.420
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 28.157.000 28.157.000
Maddi Duran Varlıklar
11 911.279 968.445
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.960 5.084
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.073.239 29.130.529
TOPLAM VARLIKLAR
41.316.834 41.525.949
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
196.719 137.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-26 54.415 41.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 142.304 95.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 20.446 14.886
Diğer Borçlar
328.216 1.046.503
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-26 0 774.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 328.216 272.149
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.695 38.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 38.695 38.695
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 0 0
ARA TOPLAM
584.076 1.237.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
584.076 1.237.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 100.572 120.804
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.366 479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.366 479
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.970.204 4.369.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.074.142 4.491.122
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.658.218 5.729.075
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.658.616 35.796.874
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.1 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.2 8.287.287 8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.3 11.491.739 11.491.255
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.491.739 11.491.255
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.3 11.546.393 11.546.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3 -54.654 -55.138
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.981.668 -15.428.983
Net Dönem Karı veya Zararı
861.258 6.447.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.658.616 35.796.874
TOPLAM KAYNAKLAR
41.316.834 41.525.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 1.168.013 464
Satışların Maliyeti
18 -1.179.711 -3.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-11.698 -2.935
BRÜT KAR (ZARAR)
-11.698 -2.935
Genel Yönetim Giderleri
20 -312.843 -507.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 279.708 76.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -105.808 -155.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-150.641 -589.930
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 614.807 327.116
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -265.317
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
464.166 -528.131
Finansman Giderleri
23 -2.664 -31.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
461.502 -559.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
399.756 358.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 399.756 358.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
861.258 -200.983
DÖNEM KARI (ZARARI)
861.258 -200.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
861.258 -200.983
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,03450000 -0,00800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
484 -1.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
605 -2.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-121 427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-121 427
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
484 -1.707
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
861.742 -202.690
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
861.742 -202.690
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932553
BIST