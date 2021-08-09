***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 19:05
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555
Transferler
-9.367.975 9.367.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
445 2.540.486 2.540.931 0 2.540.931
Dönem Karı (Zararı)
2.540.486 2.540.486 0 2.540.486
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
445 445 0 445
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -46.697 -15.428.983 2.540.486 31.898.486 0 31.898.486
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874
Transferler
6.447.315 -6.447.315
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
486 802.410 802.896 0 802.896
Dönem Karı (Zararı)
802.410 802.410 0 802.410
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
486 486 0 486
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -54.652 -8.981.668 802.410 36.599.770 0 36.599.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.724.493 2.853.339
Dönem Karı (Zararı)
802.410 2.540.486
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
802.410 2.540.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-879.605 -231.921
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 110.770 134.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.729 -11.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 11.729 -11.859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-882.720 -217.616
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -870.444 -332.605
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 6.510 74.840
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 29.425 106.155
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -48.211 -66.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 309.289
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 309.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -82.594 -446.017
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.790 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-36.790 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.677.649 403.784
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 -515.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
790.619 24.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-26 844.777 55.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -54.158 -31.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.390.637 1.348.289
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-26 3.381.898 1.504.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 8.739 -155.980
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.218 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.125.776 -899.223
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.320 -182.253
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-26 15.734 -7.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 25.586 -175.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 9.119 6.216
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-933.652 -173.909
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-26 -774.354 9.666
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -159.298 -183.575
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 3.555.000 -4.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.400 800.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -6.400 800.488
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.600.454 2.712.349
Ödenen Faiz
23 -5.282 -46.566
Alınan Faiz
22 129.321 187.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.790 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.790 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 36.790 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.761.283 2.853.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.761.283 2.853.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 783.005 3.730.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.544.288 6.583.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.544.288 783.005
Finansal Yatırımlar
5 1 1
Ticari Alacaklar
1.206.922 1.947.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-26 421.506 1.214.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 785.416 733.059
Diğer Alacaklar
6.863.217 9.548.402
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 6.822.426 9.498.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.791 49.530
Stoklar
8 43.218 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.137.913 12.137
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 110.825 104.425
ARA TOPLAM
15.906.384 12.395.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.906.384 12.395.420
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 28.157.000 28.157.000
Maddi Duran Varlıklar
12 857.922 968.445
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.837 5.084
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.019.759 29.130.529
TOPLAM VARLIKLAR
44.926.143 41.525.949
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
176.051 137.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-26 53.721 41.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 122.330 95.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 24.005 14.886
Diğer Borçlar
155.220 1.046.503
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-26 0 774.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 155.220 272.149
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.555.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.555.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.255 38.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.560 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.695 38.695
ARA TOPLAM
3.953.531 1.237.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.953.531 1.237.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 7.162 479
Diğer Borçlar
7 78.435 120.804
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 4.287.245 4.369.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.372.842 4.491.122
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.326.373 5.729.075
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.599.770 35.796.874
Ödenmiş Sermaye
16.1 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.2 8.287.287 8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.3 11.491.741 11.491.255
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.491.741 11.491.255
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.3 11.546.393 11.546.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3 -54.652 -55.138
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.981.668 -15.428.983
Net Dönem Karı veya Zararı
802.410 6.447.315
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.599.770 35.796.874
TOPLAM KAYNAKLAR
44.926.143 41.525.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 2.590.840 0 1.425.882 0
Satışların Maliyeti
18 -2.544.582 0 -1.402.274 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.258 0 23.608 0
BRÜT KAR (ZARAR)
46.258 0 23.608 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -647.559 -628.628 -297.313 -117.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 290.470 87.280 7.707 10.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -260.199 -209.498 -154.391 -54.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-571.030 -750.846 -420.389 -160.916
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.297.234 3.151.079 682.427 2.823.963
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -202.816 0 62.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
726.204 2.197.417 262.038 2.725.548
Finansman Gelirleri
23 0 0 0 0
Finansman Giderleri
23 -6.510 -74.840 -3.846 -43.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
719.694 2.122.577 258.192 2.682.006
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
82.716 417.909 -317.040 59.463
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 82.716 417.909 -317.040 59.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
802.410 2.540.486 -58.848 2.741.469
DÖNEM KARI (ZARARI)
802.410 2.540.486 -58.848 2.741.469
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
802.410 2.540.486 -58.848 2.741.469
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,03210000 0,10160000 -0,00240000 0,10970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
486 445 445 445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
608 570 570 570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-122 -125 -125 -125
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-122 -125 -125 -125
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
486 445 445 445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
802.896 2.540.931 -58.403 2.741.914
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
802.896 2.540.931 -58.403 2.741.914
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956350
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