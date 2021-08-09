***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555Transferler-9.367.975 9.367.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)445 2.540.486 2.540.931 0 2.540.931Dönem Karı (Zararı)2.540.486 2.540.486 0 2.540.486Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)445 445 0 445Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -46.697 -15.428.983 2.540.486 31.898.486 0 31.898.486Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874Transferler6.447.315 -6.447.315Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)486 802.410 802.896 0 802.896Dönem Karı (Zararı)802.410 802.410 0 802.410Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)486 486 0 486Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -54.652 -8.981.668 802.410 36.599.770 0 36.599.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.724.493 2.853.339Dönem Karı (Zararı)802.410 2.540.486Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)802.410 2.540.486Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-879.605 -231.921Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 110.770 134.282Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.729 -11.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 11.729 -11.859Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-882.720 -217.616Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -870.444 -332.605Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 6.510 74.840Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 29.425 106.155Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -48.211 -66.006Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 309.289Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 309.289Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -82.594 -446.017Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-36.790 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-36.790 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.677.649 403.784Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 -515.174Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler790.619 24.243İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-26 844.777 55.392İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -54.158 -31.149Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.390.637 1.348.289İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7-26 3.381.898 1.504.269İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 8.739 -155.980Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.218 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.125.776 -899.223Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.320 -182.253İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-26 15.734 -7.079İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 25.586 -175.174Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 9.119 6.216Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-933.652 -173.909İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7-26 -774.354 9.666İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -159.298 -183.575Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 3.555.000 -4.893İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.400 800.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -6.400 800.488Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.600.454 2.712.349Ödenen Faiz23 -5.282 -46.566Alınan Faiz22 129.321 187.556YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI36.790 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.790 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 36.790 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.761.283 2.853.339NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.761.283 2.853.339DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 783.005 3.730.397DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.544.288 6.583.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.544.288 783.005Finansal Yatırımlar5 1 1Ticari Alacaklar1.206.922 1.947.450İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-26 421.506 1.214.391İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 785.416 733.059Diğer Alacaklar6.863.217 9.548.402İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-26 6.822.426 9.498.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 40.791 49.530Stoklar8 43.218 0Peşin Ödenmiş Giderler9 3.137.913 12.137Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 110.825 104.425ARA TOPLAM15.906.384 12.395.420TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.906.384 12.395.420DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 28.157.000 28.157.000Maddi Duran Varlıklar12 857.922 968.445Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.837 5.084TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.019.759 29.130.529TOPLAM VARLIKLAR44.926.143 41.525.949KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar176.051 137.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-26 53.721 41.895İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 122.330 95.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 24.005 14.886Diğer Borçlar155.220 1.046.503İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-26 0 774.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 155.220 272.149Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.555.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.555.000 0Kısa Vadeli Karşılıklar43.255 38.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.560 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.695 38.695ARA TOPLAM3.953.531 1.237.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.953.531 1.237.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 7.162 479Diğer Borçlar7 78.435 120.804Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 4.287.245 4.369.839TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.372.842 4.491.122TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.326.373 5.729.075ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.599.770 35.796.874Ödenmiş Sermaye16.1 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16.2 8.287.287 8.287.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.3 11.491.741 11.491.255Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.491.741 11.491.255Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16.3 11.546.393 11.546.393Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.3 -54.652 -55.138Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.981.668 -15.428.983Net Dönem Karı veya Zararı802.410 6.447.315TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.599.770 35.796.874TOPLAM KAYNAKLAR44.926.143 41.525.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.590.840 0 1.425.882 0Satışların Maliyeti18 -2.544.582 0 -1.402.274 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.258 0 23.608 0BRÜT KAR (ZARAR)46.258 0 23.608 0Genel Yönetim Giderleri20 -647.559 -628.628 -297.313 -117.441Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 290.470 87.280 7.707 10.558Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -260.199 -209.498 -154.391 -54.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-571.030 -750.846 -420.389 -160.916Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.297.234 3.151.079 682.427 2.823.963Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 -202.816 0 62.501FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)726.204 2.197.417 262.038 2.725.548Finansman Gelirleri23 0 0 0 0Finansman Giderleri23 -6.510 -74.840 -3.846 -43.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)719.694 2.122.577 258.192 2.682.006Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri82.716 417.909 -317.040 59.463Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 82.716 417.909 -317.040 59.463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)802.410 2.540.486 -58.848 2.741.469DÖNEM KARI (ZARARI)802.410 2.540.486 -58.848 2.741.469Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları802.410 2.540.486 -58.848 2.741.469Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,03210000 0,10160000 -0,00240000 0,10970000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar486 445 445 445Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)608 570 570 570Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-122 -125 -125 -125Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-122 -125 -125 -125Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)486 445 445 445TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)802.896 2.540.931 -58.403 2.741.914Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları802.896 2.540.931 -58.403 2.741.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956350BIST