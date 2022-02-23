***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-9.367.975 9.367.975 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.996 0Sermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.447.315 -6.447.315 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-606 15.237.635 15.237.029 0 15.237.029Dönem Karı (Zararı)15.237.635 15.237.635 0 15.237.635Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-606 -606 0 -606Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.744 -8.981.668 15.237.635 51.033.903 0 51.033.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI491.273 -2.947.392Dönem Karı (Zararı)15.237.635 6.447.315Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.237.635 6.447.315Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.284.742 -4.037.258Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 212.899 264.388Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -485.524Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -485.524Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.289 -19.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 10.289 -19.946Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.714.339 -525.202Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.719.871 -788.040Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 12.796 57.445Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-7 271.403 276.982Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-7 -278.667 -71.589Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-17.234.001 -4.017.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -17.231.136 -4.017.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.865 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 54.893 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-24 3.447.731 746.026Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-62.214 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -62.214 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-502.471 -5.768.398Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 336.279Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler833.306 -783.124İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-27 947.561 -545.133İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -114.255 -237.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler128.186 -5.983.042İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7-27 119.503 -5.974.150İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 8.683 -8.892Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -721.935 -10.423Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler170.810 -422.773İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-27 135.080 -210.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 35.730 -212.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 12.440 -31.604Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-891.114 665.483İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7-27 -651.854 758.112İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -239.260 -92.629Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -150.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.164 611.138Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 -34.164 611.138Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-549.578 -3.358.341Ödenen Faiz23 -9.325 -28.708Alınan Faiz22 1.069.345 439.657Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -19.169 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-676.055 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -122.500 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-4.156 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.214 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 62.214 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-574.749 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -574.749 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -36.864 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-184.782 -2.947.392NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-184.782 -2.947.392DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 783.005 3.730.397DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 598.223 783.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 598.223 783.005Finansal Yatırımlar5 7.022 1Ticari Alacaklar1.180.757 1.947.450İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-27 346.070 1.214.391İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 834.687 733.059Diğer Alacaklar10.116.218 9.548.402İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-27 9.970.946 9.498.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 145.272 49.530Peşin Ödenmiş Giderler8 16.232 12.137Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 19.169 104.425Diğer Dönen Varlıklar16 34.441 0ARA TOPLAM11.972.062 12.395.420TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.972.062 12.395.420DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 67.607 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 45.425.000 28.157.000Maddi Duran Varlıklar12 1.330.789 968.445Tesis, Makine ve Cihazlar782.693 922.711Taşıtlar516.248 4.320Mobilya ve Demirbaşlar22.825 28.249Özel Maliyetler9.023 13.165Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.590 5.084Diğer Haklar4.590 5.084Peşin Ödenmiş Giderler8 717.840 0Ertelenmiş Vergi Varlığı26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.545.826 29.130.529TOPLAM VARLIKLAR59.517.888 41.525.949KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar312.827 137.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-27 179.061 41.895İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 133.766 95.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 27.326 14.886Diğer Borçlar264.171 1.046.503İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-27 122.500 774.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 141.671 272.149Kısa Vadeli Karşılıklar42.921 38.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.226 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.695 38.695ARA TOPLAM647.245 1.237.953TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER647.245 1.237.953UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 12.022 120.804Uzun Vadeli Karşılıklar7.299 479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 7.299 479Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 7.817.419 4.369.839TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.836.740 4.491.122TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.483.985 5.729.075ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.033.903 35.796.874Ödenmiş Sermaye17 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17.2 8.287.287 8.287.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.490.649 11.491.255Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.490.649 11.491.255Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.3 11.546.393 11.546.393Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.3 -55.744 -55.138Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.981.668 -15.428.983Net Dönem Karı veya Zararı15.237.635 6.447.315TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.033.903 35.796.874TOPLAM KAYNAKLAR59.517.888 41.525.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 12.626.544 8.593.412Satışların Maliyeti19 -12.318.903 -8.584.949TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)307.641 8.463BRÜT KAR (ZARAR)307.641 8.463Genel Yönetim Giderleri20 -1.147.611 -973.849Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 300.615 639.557Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -503.676 -509.883ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.043.031 -835.712Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 19.796.086 8.450.044Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 -361.547Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar23 -54.893 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.698.162 7.252.785Finansman Giderleri24 -12.796 -57.445SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.685.366 7.195.340Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.447.731 -748.025Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -3.447.731 -748.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.237.635 6.447.315DÖNEM KARI (ZARARI)15.237.635 6.447.315Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.237.635 6.447.315Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,60950000 0,25790000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-606 -7.996Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-757 -9.995Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler151 1.999Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri151 1.999Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-606 -7.996TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.237.029 6.439.319Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.237.029 6.439.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003863BIST