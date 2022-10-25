***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874Transferler6.447.315 -6.447.315Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.401 1.373.688 1.371.287 0 1.371.287Dönem Karı (Zararı)1.373.688 1.373.688 0 1.373.688Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.401 -2.401 0 -2.401Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -57.539 -8.981.668 1.373.688 37.168.161 0 37.168.161Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.744 -8.981.668 15.237.635 51.033.903 0 51.033.903Transferler70.419 15.167.216 -15.237.635Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.313 400.964 381.651 0 381.651Dönem Karı (Zararı)400.964 400.964 0 400.964Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.313 -19.313 0 -19.313Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 8.287.287 11.546.393 -75.057 70.419 6.185.548 400.964 51.415.554 0 51.415.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI837.350 3.539.901Dönem Karı (Zararı)400.964 1.373.688Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)400.964 1.373.688Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-639.618 -1.175.185Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 212.248 150.632Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler41.563 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler41.563 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.389 11.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 24.389 11.930Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.180.793 -1.310.015Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -998.134 -1.298.402Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 39.828 2.693Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6-7 60.611 41.584Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6-7 -283.098 -55.890Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-259.648 -2.751Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-259.648 -2.751Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler435.107 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler10 435.107 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-24 87.516 11.809Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -36.790Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -36.790İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler743.696 2.449.052Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -2.579.321 -4.156Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-852.083 460.445İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-27 344.762 896.463İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.196.845 -436.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.348.812 3.476.220İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7-27 3.139.456 3.467.481İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 209.356 8.739Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 717.368 -716.992Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler287.396 193.197İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-27 -19.783 55.917İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 307.179 137.280Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 4.309 12.779Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-187.385 -972.441İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7-27 -78.647 -774.354İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -108.738 -198.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.600 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 4.600 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları505.042 2.647.555Ödenen Faiz23 -38.706 0Alınan Faiz22 359.820 892.346Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 11.194 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.371.891 36.790İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 -367.500 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 36.790Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 0 36.790Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.004.391 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.004.391 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-534.541 3.576.691NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-534.541 3.576.691DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 598.223 783.005DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 63.682 4.359.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 63.682 598.223Finansal Yatırımlar5 2.845.991 7.022Ticari Alacaklar2.010.495 1.180.757İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-27 0 346.070İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.010.495 834.687Diğer Alacaklar7.593.398 10.116.218İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-27 7.469.804 9.970.946İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 123.594 145.272Peşin Ödenmiş Giderler8 16.704 16.232Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 11.194 19.169Diğer Dönen Varlıklar16 29.841 34.441ARA TOPLAM12.571.305 11.972.062TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.571.305 11.972.062DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 0 67.607Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 45.425.000 45.425.000Maddi Duran Varlıklar12 2.123.303 1.330.789Tesis, Makine ve Cihazlar1.685.260 782.693Taşıtlar413.370 516.248Mobilya ve Demirbaşlar18.757 22.825Özel Maliyetler5.916 9.023Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.219 4.590Diğer Haklar4.219 4.590Peşin Ödenmiş Giderler8 0 717.840TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.552.522 47.545.826TOPLAM VARLIKLAR60.123.827 59.517.888KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar588.973 312.827İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-27 155.939 179.061İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 433.034 133.766Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 31.635 27.326Diğer Borçlar86.804 264.171İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-27 43.853 122.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 42.951 141.671Kısa Vadeli Karşılıklar56.645 42.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 17.950 4.226Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.695 38.695ARA TOPLAM764.057 647.245TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER764.057 647.245UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 2.004 12.022Uzun Vadeli Karşılıklar42.105 7.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 42.105 7.299Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 7.900.107 7.817.419TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.944.216 7.836.740TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.708.273 8.483.985ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.415.554 51.033.903Ödenmiş Sermaye17.1 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17.3 8.287.287 8.287.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.471.336 11.490.649Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.471.336 11.490.649Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.4 11.546.393 11.546.393Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.4 -75.057 -55.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.2 70.419 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.185.548 -8.981.668Net Dönem Karı veya Zararı400.964 15.237.635TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.415.554 51.033.903TOPLAM KAYNAKLAR60.123.827 59.517.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 20.375.135 10.955.784 15.936.616 8.364.944Satışların Maliyeti19 -19.838.397 -10.689.912 -15.538.201 -8.145.330TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)536.738 265.872 398.415 219.614BRÜT KAR (ZARAR)536.738 265.872 398.415 219.614Genel Yönetim Giderleri20 -864.962 -804.293 -438.101 -156.734Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 378.320 304.581 -5.199 14.111Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -175.894 -249.011 -27.440 11.188ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-125.798 -482.851 -72.325 88.179Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.980.725 1.922.943 771.304 625.709Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -883.304 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar23 -435.107 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)536.516 1.440.092 698.979 713.888Finansman Giderleri24 -48.036 -38.202 -18.460 -31.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)488.480 1.401.890 680.519 682.196Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-87.516 -28.202 -52.901 -110.918Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -87.516 -28.202 -52.901 -110.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)400.964 1.373.688 627.618 571.278DÖNEM KARI (ZARARI)400.964 1.373.688 627.618 571.278Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları400.964 1.373.688 627.618 571.278Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01600000 0,05490000 0,02510000 0,02290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.313 -2.401 -9.003 -2.887Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -24.141 -3.001 -11.254 -3.609Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.828 600 2.251 722Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 4.828 600 2.251 722Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.313 -2.401 -9.003 -2.887TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)381.651 1.371.287 618.615 568.391Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları381.651 1.371.287 618.615 568.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074131BIST