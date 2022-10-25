***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2022 18:11
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874
Transferler
6.447.315 -6.447.315
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.401 1.373.688 1.371.287 0 1.371.287
Dönem Karı (Zararı)
1.373.688 1.373.688 0 1.373.688
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.401 -2.401 0 -2.401
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -57.539 -8.981.668 1.373.688 37.168.161 0 37.168.161
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.744 -8.981.668 15.237.635 51.033.903 0 51.033.903
Transferler
70.419 15.167.216 -15.237.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.313 400.964 381.651 0 381.651
Dönem Karı (Zararı)
400.964 400.964 0 400.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.313 -19.313 0 -19.313
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -75.057 70.419 6.185.548 400.964 51.415.554 0 51.415.554
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
837.350 3.539.901
Dönem Karı (Zararı)
400.964 1.373.688
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
400.964 1.373.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-639.618 -1.175.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 212.248 150.632
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
41.563 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.563 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.389 11.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 24.389 11.930
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.180.793 -1.310.015
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -998.134 -1.298.402
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 39.828 2.693
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-7 60.611 41.584
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-7 -283.098 -55.890
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-259.648 -2.751
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-259.648 -2.751
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
435.107 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 435.107 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-24 87.516 11.809
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -36.790
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -36.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
743.696 2.449.052
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.579.321 -4.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-852.083 460.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-27 344.762 896.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.196.845 -436.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.348.812 3.476.220
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-27 3.139.456 3.467.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 209.356 8.739
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 717.368 -716.992
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.396 193.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-27 -19.783 55.917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 307.179 137.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 4.309 12.779
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.385 -972.441
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-27 -78.647 -774.354
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -108.738 -198.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.600 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 4.600 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
505.042 2.647.555
Ödenen Faiz
23 -38.706 0
Alınan Faiz
22 359.820 892.346
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 11.194 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.371.891 36.790
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -367.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 36.790
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0 36.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.004.391 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.004.391 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-534.541 3.576.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-534.541 3.576.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 598.223 783.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 63.682 4.359.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 63.682 598.223
Finansal Yatırımlar
5 2.845.991 7.022
Ticari Alacaklar
2.010.495 1.180.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-27 0 346.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.010.495 834.687
Diğer Alacaklar
7.593.398 10.116.218
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-27 7.469.804 9.970.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 123.594 145.272
Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.704 16.232
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 11.194 19.169
Diğer Dönen Varlıklar
16 29.841 34.441
ARA TOPLAM
12.571.305 11.972.062
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.571.305 11.972.062
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 0 67.607
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 45.425.000 45.425.000
Maddi Duran Varlıklar
12 2.123.303 1.330.789
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.685.260 782.693
Taşıtlar
413.370 516.248
Mobilya ve Demirbaşlar
18.757 22.825
Özel Maliyetler
5.916 9.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.219 4.590
Diğer Haklar
4.219 4.590
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 717.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.552.522 47.545.826
TOPLAM VARLIKLAR
60.123.827 59.517.888
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
588.973 312.827
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-27 155.939 179.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 433.034 133.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 31.635 27.326
Diğer Borçlar
86.804 264.171
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-27 43.853 122.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 42.951 141.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
56.645 42.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 17.950 4.226
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.695 38.695
ARA TOPLAM
764.057 647.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
764.057 647.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 2.004 12.022
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.105 7.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 42.105 7.299
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 7.900.107 7.817.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.944.216 7.836.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.708.273 8.483.985
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.415.554 51.033.903
Ödenmiş Sermaye
17.1 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17.3 8.287.287 8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.471.336 11.490.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.471.336 11.490.649
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.4 11.546.393 11.546.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.4 -75.057 -55.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.2 70.419 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.185.548 -8.981.668
Net Dönem Karı veya Zararı
400.964 15.237.635
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.415.554 51.033.903
TOPLAM KAYNAKLAR
60.123.827 59.517.888
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 20.375.135 10.955.784 15.936.616 8.364.944
Satışların Maliyeti
19 -19.838.397 -10.689.912 -15.538.201 -8.145.330
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
536.738 265.872 398.415 219.614
BRÜT KAR (ZARAR)
536.738 265.872 398.415 219.614
Genel Yönetim Giderleri
20 -864.962 -804.293 -438.101 -156.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 378.320 304.581 -5.199 14.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -175.894 -249.011 -27.440 11.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-125.798 -482.851 -72.325 88.179
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.980.725 1.922.943 771.304 625.709
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -883.304 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 -435.107 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
536.516 1.440.092 698.979 713.888
Finansman Giderleri
24 -48.036 -38.202 -18.460 -31.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
488.480 1.401.890 680.519 682.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-87.516 -28.202 -52.901 -110.918
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -87.516 -28.202 -52.901 -110.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
400.964 1.373.688 627.618 571.278
DÖNEM KARI (ZARARI)
400.964 1.373.688 627.618 571.278
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
400.964 1.373.688 627.618 571.278
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01600000 0,05490000 0,02510000 0,02290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.313 -2.401 -9.003 -2.887
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -24.141 -3.001 -11.254 -3.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.828 600 2.251 722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 4.828 600 2.251 722
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.313 -2.401 -9.003 -2.887
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
381.651 1.371.287 618.615 568.391
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
381.651 1.371.287 618.615 568.391
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074131
BIST