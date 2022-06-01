***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.06.2022 12:22
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çeşitli basın organlarında Sn. Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sn. Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya herhangi bir idari bir pozisyonda bulunmamaktadır. Ayrıca Sn. Galip Öztürk'ün avukatı Sn. Evren Topaloğlu Özaltındere tarafından şirketimize iletilmiş olan Kamuoyunu bilgilendirme yazısında Sn. Galip Öztürk'ün şirketimize ait paya sahip olmadığı bilgisi yer almaktadır. Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033825
BIST
14:372.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 24,35
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:3716,4755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0833
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4755
En Düşük
16,3796
14:3717,7105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2145
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7105
En Düşük
17,4621
14:37982,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,34
|Açılış
|: 982,57
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:37
|MAGEN
|11,55
|94.125.966
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.878.702
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.098.616
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|2.989.129
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.450.848
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,80
|277.770.303
|% -8,95
|
|IHLGM
|0,74
|22.585.758
|% -5,13
|
|SANFM
|35,08
|10.747.969
|% -3,57
|
|AVGYO
|2,70
|14.634.045
|% -3,57
|
|THYAO
|50,05
|2.563.236.520
|% 1,60
|
|SASA
|39,94
|1.408.407.860
|% 5,89
|
|SISE
|21,08
|1.054.331.781
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,19
|972.671.085
|% 0,60
|
|AKBNK
|8,65
|885.529.954
|% 2,25
|
|YKBNK
|4,83
|719.172.560
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,84
|347.465.942
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|133.348.702
|% -2,33
|
|AKBNK
|8,65
|885.529.954
|% 2,25
|
|DOHOL
|3,88
|351.731.207
|% 0,16
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4657
|16,4755
|% 0,51
|
|Euro
|17,6486
|17,7105
|% 1,23
|
|Sterlin
|20,6152
|20,7186
|% 1,03
|
|Frank
|17,0974
|17,2004
|% 0,87
|
|Riyal
|4,3779
|4,3998
|% 0,47
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|8,83
|
|Altın Gr.
|983
|983
|9,46
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.500
|6.663
|43,19
|
|Yarım
|3.141
|3.223
|20,88
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,96
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 78 artarak (% 1.11 ) 2, 887
-
14:52
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAGEN, YUNSA
-
14:52TKNSA
Yüzde 4.31 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 605, 586 adet işlem
-
14:51BUCIM
Yüzde 4.20 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 137, 226 adet işlem
-
14:50TUKAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 408, 778 adet işlem