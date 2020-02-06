***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Şirketin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesisleri ve ayrılma hakkı kullanımı süreci hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı çerçevesinde 12.11.2019 tarihinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda (KAP) Özel Durum Açıklaması yapılmış olan, Şirketin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesislerinin kiraya verilmesi hususuna ilişkin sözleşme karşı tarafın talebi ve şirketimizin uygun görmesi ile karşılıklı fesih ile iptal edilmiştir. Geçen süre zarfında oluşan borç ve diğer yükümlülüklerin karşı taraftan tahsil edileceği hususunda mutabık kalınan fesih sözleşmesi taraflarca imzalanmıştır. Bahse konu karşılıklı fesih neticesinde , ‘Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği' 5. Maddesinin 1. Fıkrasının b ve c bentleri uyarınca ayrılma hakkı doğuran işlemin ortadan kalkması sebebiyle ‘ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süreç' iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817483BIST