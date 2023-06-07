***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin uzatılması hususunun görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.04.2023Ek AçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşüleceği 07.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı yeter sayısının sağlanamaması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 VANET KSTS Sermaye maddesi tadil metni 2023-2027.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156721BIST