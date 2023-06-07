***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.06.2023 14:33
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin uzatılması hususunun görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşüleceği 07.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı yeter sayısının sağlanamaması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VANET KSTS Sermaye maddesi tadil metni 2023-2027.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156721
BIST
16:335.568
En Düşük
|Değişim
|: 3,32%
|| 178,74
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
16:3323,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 7,05%
|| 1,5214
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
16:3324,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 7,97%
|| 1,8446
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,0027
En Düşük
23,1104
16:331.456,14
En Yüksek
|Değişim
|: 6,97%
|| 94,87
|Açılış
|: 1.456,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ALFAS
|369,80
|123.751.721
|% 9,99
|
|ONCSM
|94,80
|243.247.096
|% 7,24
|
|KLSYN
|4,30
|53.757.021
|% 5,91
|
|MNDTR
|15,06
|29.161.807
|% 3,43
|
|MACKO
|58,95
|12.351.564
|% 3,33
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|EYGYO
|20,76
|49.745.779
|% -4,33
|
|SNICA
|26,52
|141.950.887
|% -3,35
|
|GRTRK
|20,48
|228.997.608
|% -3,12
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|EUPWR
|90,45
|850.701.994
|% -0,99
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|CWENE
|170,40
|577.440.263
|% -0,53
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|AHGAZ
|7,77
|256.701.852
|% -2,88
|
|KAYSE
|16,19
|401.530.672
|% 0,25
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|AKFYE
|11,58
|220.721.875
|% 0,52
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0600
|23,1050
|% 7,12
|
|Euro
|24,8746
|24,8938
|% 7,54
|
|Sterlin
|28,7159
|28,8599
|% 7,52
|
|Frank
|25,3931
|25,5461
|% 7,31
|
|Riyal
|6,1407
|6,1715
|% 7,11
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-4,45
|
|Altın Gr.
|1.455
|1.456
|94,26
|
|Cumhuriyet
|9.806
|9.954
|571,00
|
|Tam
|9.749
|10.015
|580,77
|
|Yarım
|4.794
|4.891
|264,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.446
|133,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|17,52
|17,54
|1,17
|
|B. Petrol
|76,83
|76,83
|0,54
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46BURVA
Yüzde 9.98 oranında artışla 48.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 185 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, SISE, ARCLK
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 175, 82 artarak (% 3.62 ) 5, 030
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, VKFYO, PENTA, SONME, BRSAN, MIPAZ, DOCO, EUKYO, GSDDE, OSMEN
-
16:45
TATGD, OSMEN, DOHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında