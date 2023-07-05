***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermeye Tavanı Süresi Uzatımına İlişkin Olağan Genel Kurul Neticesi hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.04.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.07.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında kabul edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 VANET KSTS Sermaye maddesi tadil metni 2023-2027.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165962BIST