***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.11.2020 14:55
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 04.11.2020 tarihli BİAŞ-2-4477 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886109
BIST
15:521.169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 18,16
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:528,4470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0358
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:529,9044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:52517,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,22
|Açılış
|: 517,16
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:50
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.930.610
|% 9,99
|
|KLGYO
|11,45
|29.768.742
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,97
|2.415.152.216
|% 0,29
|
|THYAO
|9,78
|1.140.784.076
|% 2,73
|
|KRDMD
|3,39
|1.059.644.586
|% 3,67
|
|SISE
|6,48
|864.517.323
|% 1,25
|
|TSKB
|2,16
|838.745.801
|% -6,09
|
|TSKB
|2,16
|838.745.801
|% -6,09
|
|GARAN
|6,97
|2.415.152.216
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,39
|1.059.644.586
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,32
|599.838.163
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,73
|333.411.219
|% 1,17
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4402
|8,4412
|% 0,36
|
|Euro
|9,8967
|9,9086
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,9581
|11,0130
|% 0,42
|
|Frank
|9,2156
|9,2712
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2406
|2,2519
|% 0,29
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,23
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.434
|3.486
|-41,00
|
|Tam
|3.416
|3.504
|-33,22
|
|Yarım
|1.651
|1.695
|-16,07
|
|Çeyrek
|828
|848
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|40,75
|40,75
|1,04
|