***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.07.2023 08:34
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 06.07.2023 tarih E-18454353-100.06-18193 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166792
BIST
'
10:356.201
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 60,32
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.201
10:3526,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0280
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:3528,4003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0236
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
10:351.608,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.608,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SKTAS
|3,65
|3.233.709
|% 30,36
|
|TETMT
|294,10
|22.961.866
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|12.834.440
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|61.019.652
|% 9,98
|
|GLBMD
|16,34
|7.015.541
|% 9,96
|
|EUKYO
|6,35
|15.097.603
|% -8,90
|
|UZERB
|236,40
|1.676.781
|% -7,29
|
|IHAAS
|31,14
|48.159.593
|% -6,49
|
|ULUSE
|175,30
|31.011.174
|% -3,95
|
|ISBTR
|49.011,00
|1.479.000
|% -3,90
|
|ASTOR
|81,95
|2.402.986.818
|% 5,27
|
|THYAO
|217,70
|1.560.994.172
|% 0,51
|
|TUPRS
|90,75
|1.024.989.538
|% 3,07
|
|KCHOL
|111,40
|586.735.286
|% 2,30
|
|EKGYO
|8,01
|569.156.393
|% 0,88
|
|EKGYO
|8,01
|569.156.393
|% 0,88
|
|YKBNK
|13,18
|566.384.310
|% 1,23
|
|PSGYO
|7,38
|239.462.782
|% 1,37
|
|SKBNK
|2,91
|87.331.122
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,95
|2.402.986.818
|% 5,27
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0920
|26,1014
|% 0,11
|
|Euro
|28,3888
|28,4137
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,1762
|33,3426
|% 0,14
|
|Frank
|29,0561
|29,2312
|% 0,14
|
|Riyal
|6,9421
|6,9769
|% 0,15
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|4,11
|
|Altın Gr.
|1.607
|1.607
|4,76
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.394
|10.648
|-18,00
|
|Yarım
|5.205
|5.349
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.674
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,06
|19,09
|0,03
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,39
|