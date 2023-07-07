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***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

07.07.2023 08:34
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa Başkanlığı'nın 06.07.2023 tarih E-18454353-100.06-18193  sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla..





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166792


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Tam 10.394 10.648 -18,00  
Yarım 5.205 5.349 -8,00  
Çeyrek 2.611 2.674 -5,00  
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Gümüş Gr. 19,06 19,09 0,03  
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