***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 12:39
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 04.08.2022 tarihli kararı ile
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Aslan'nın istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Erdem Yücel'in atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051780
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|KRPLS
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|% 9,99
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|YEOTK
|24,10
|67.218.818
|% 9,95
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|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
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|BIZIM
|24,20
|50.709.698
|% 8,42
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|TMSN
|58,55
|343.954.505
|% 8,33
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|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
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|KZBGY
|49,72
|58.486.730
|% -3,92
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|SNGYO
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|54.262.383
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|MZHLD
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|43.655.689
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|UFUK
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|HEKTS
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|1.987.153.106
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|SISE
|23,62
|1.058.061.160
|% 1,46
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|SASA
|50,70
|692.456.842
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|KARSN
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|TSKB
|2,91
|404.192.286
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|EKGYO
|3,22
|392.880.708
|% 1,90
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|ZOREN
|2,42
|294.119.698
|% 5,68
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|SKBNK
|1,96
|214.743.819
|% 7,10
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|KARSN
|7,31
|691.040.312
|% 3,39
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|Alış
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|Dolar
|17,9646
|17,9669
|% 0,22
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|Euro
|18,3298
|18,3528
|% 0,61
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|Sterlin
|21,7942
|21,9035
|% 0,39
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|Frank
|18,6507
|18,7630
|% 0,35
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|Riyal
|4,7673
|4,7912
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|Alış
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|Altın Ons
|1.779
|1.779
|13,98
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|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,84
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|Cumhuriyet
|6.869
|6.973
|81,00
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|Tam
|6.900
|6.951
|48,00
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|Yarım
|3.362
|3.398
|23,00
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|Çeyrek
|1.686
|1.699
|12,00
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|Gümüş.Ons
|20,24
|20,27
|0,19
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|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,11
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|B. Petrol
|97,06
|97,06
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