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***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.06.2020 18:39
GÜNCEL HABERLER



***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAĞMUR ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 02.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye Değil
FATİH ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 22.09.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.12.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
ERDAL BÖLÜKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Yönetici Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852373


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DERAS 6,38 49.368.023 % 10,00  
PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.253.022 % 9,99  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4972 8,5398 % 0,82  
Frank 7,1937 7,2370 % 0,48  
Riyal 1,8191 1,8282 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 14,98  
Altın Gr. 386 387 2,52  
Cumhuriyet 2.509 2.524 37,20  
Tam 2.575 2.587 36,20  
Yarım 1.255 1.266 18,60  
Çeyrek 629 634 9,30  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 0,24  
Gümüş Gr. 3,92 3,92 0,04  
B. Petrol 42,63 42,63 0,44  
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