***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksReşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No-18 Beykoz/ İstanbul 0212 319 28 75 0212 344 07 94Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYağmur ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı 02.03.2017 0212 319 28 75 info@vanet.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872634BIST