***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2020 15:36
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No-18 Beykoz/ İstanbul 0212 319 28 75 0212 344 07 94
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yağmur ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı 02.03.2017 0212 319 28 75 info@vanet.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872634
BIST
16:041.071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,84
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
16:047,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,3740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
16:048,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
16:04470,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,53
|Açılış
|: 470,37
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler16:00
|DOGUB
|4,73
|41.787.106
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.903.974
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.721.384
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.476.903
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|10.158.395
|% -7,80
|
|ASELS
|16,31
|601.253.896
|% 0,43
|
|FENER
|27,94
|537.995.219
|% 8,97
|
|GARAN
|6,75
|484.579.865
|% -0,15
|
|SISE
|6,10
|471.173.228
|% 0,99
|
|ICBCT
|8,20
|446.789.926
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,74
|324.478.084
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,98
|396.987.968
|% -2,30
|
|IHLGM
|1,46
|161.485.263
|% 2,82
|
|GSRAY
|3,13
|326.594.778
|% 0,97
|
|PETKM
|3,88
|404.755.971
|% -0,77
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3489
|7,3544
|% 0,11
|
|Euro
|8,8162
|8,8245
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,8730
|9,9226
|% 0,83
|
|Frank
|8,0783
|8,1270
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9546
|1,9644
|% 0,08
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|22,80
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,82
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|30,00
|
|Tam
|3.106
|3.185
|33,70
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|16,30
|
|Çeyrek
|753
|770
|8,15
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,83
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,15
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:12TUCLK
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 876 adet işlem
-
16:11XU100
Endeks 1, 072 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 9, 751.00 milyon TL de
-
16:11ODAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 597, 427 adet işlem
-
16:10HUBVC
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 814 adet işlem
-
16:09BRKSN
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 409, 876 adet işlem