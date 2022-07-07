***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mepet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.12.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye DeğilAHMET HAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042898 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi: Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi: ÜyeZEKERİYA ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.07.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042898 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi :Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042908BIST