Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.07.2022 12:06
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mepet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.12.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
AHMET HAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042898 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi: Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye
ZEKERİYA ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.07.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042898 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi :Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042908


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:572.414
Değişim :  0,24% |  5,84
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.424 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.026.964 % 9,99  
RUBNS 15,12 3.350.078 % 9,96  
SMRTG 27,44 108.787.428 % 9,94  
UFUK 69,00 69.552 % 9,61  
FONET 13,86 16.041.938 % 9,39  
daha fazla
12:57 Alış Satış %  
Dolar 17,2795 17,2854 % 0,41  
Euro 17,6922 17,7183 % 0,97  
Sterlin 20,6745 20,7781 % 1,04  
Frank 17,7216 17,8284 % 0,35  
Riyal 4,5926 4,6156 % 0,45  
daha fazla
12:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.744 4,94  
Altın Gr. 970 970 7,21  
Cumhuriyet 6.521 6.620 -16,00  
Tam 6.515 6.605 -3,00  
Yarım 3.189 3.230 -1,00  
Çeyrek 1.597 1.614 -1,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,42 0,20  
Gümüş Gr. 10,80 10,81 0,17  
B. Petrol 102 102 1,07  
Seans Raporu 12:57
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru