***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2022 12:06
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mepet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.12.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
AHMET HAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042898 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi: Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye
ZEKERİYA ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.07.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042898 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi :Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042908
BIST
12:572.414
En Yüksek
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|: 2.412
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970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:57
|IZFAS
|2,47
|3.026.964
|% 9,99
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|RUBNS
|15,12
|3.350.078
|% 9,96
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|SMRTG
|27,44
|108.787.428
|% 9,94
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|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,86
|16.041.938
|% 9,39
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|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,60
|1.773.119
|% -3,82
|
|ULUSE
|180,00
|9.041.757
|% -3,38
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|OYLUM
|2,68
|6.703.428
|% -2,90
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|EUKYO
|3,25
|170.723
|% -2,69
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|THYAO
|48,72
|1.489.623.523
|% 0,62
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|EREGL
|26,12
|651.655.940
|% -2,03
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|SISE
|21,40
|646.356.562
|% 0,19
|
|TUPRS
|239,60
|495.772.443
|% -2,12
|
|SASA
|41,16
|488.301.911
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,77
|196.795.004
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|269.212.510
|% 1,67
|
|ODAS
|2,83
|154.038.221
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,02
|325.161.054
|% 1,39
|
|TSKB
|2,04
|82.549.334
|% 0,99
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|12:57
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,2795
|17,2854
|% 0,41
|
|Euro
|17,6922
|17,7183
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,6745
|20,7781
|% 1,04
|
|Frank
|17,7216
|17,8284
|% 0,35
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|Riyal
|4,5926
|4,6156
|% 0,45
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|12:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,94
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|Altın Gr.
|970
|970
|7,21
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|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|-16,00
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|Tam
|6.515
|6.605
|-3,00
|
|Yarım
|3.189
|3.230
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.614
|-1,00
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|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,20
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|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,17
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|B. Petrol
|102
|102
|1,07
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