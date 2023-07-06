***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 21:14
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.05.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil - -
ÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil - -
ERKUT ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.07.2023 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye Değil - -
ADEM TATLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.07.2023 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166752 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Riskin Erken Saptanması Komitesi : Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye
ZEKERİYA ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.07.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166752 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetlemeden Sorumlu Komite ? Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166753
BIST
'
18:056.141
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 34,38
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
18:0526,1185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0515
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
18:0528,5172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2399
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
18:051.602,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,80
|Açılış
|: 1.602,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.003,30
|135.792.442
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.667.332
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.320.386
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|36.013.531
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|66.902.048
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|59.745.616
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,30
|130.207.169
|% -9,07
|
|MERIT
|50,00
|62.557.800
|% -6,72
|
|BRMEN
|2,17
|1.045.384
|% -5,24
|
|ARASE
|51,20
|208.589.750
|% -4,30
|
|THYAO
|216,60
|11.000.700.721
|% 0,05
|
|TUPRS
|88,05
|4.793.607.403
|% 4,02
|
|ASTOR
|77,85
|4.694.031.132
|% 9,96
|
|SISE
|46,70
|4.339.101.886
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|YKBNK
|13,02
|3.754.112.853
|% -1,81
|
|ISCTR
|13,92
|2.770.561.044
|% -2,32
|
|ODAS
|8,42
|1.490.178.113
|% 6,99
|
|AKBNK
|20,46
|3.332.091.613
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0752
|26,1185
|% 0,20
|
|Euro
|28,3392
|28,5172
|% 0,85
|
|Sterlin
|33,1419
|33,3081
|% 0,35
|
|Frank
|29,0237
|29,1986
|% 0,43
|
|Riyal
|6,9356
|6,9703
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-5,04
|
|Altın Gr.
|1.602
|1.602
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.395
|10.664
|70,00
|
|Yarım
|5.205
|5.357
|36,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.678
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,03
|19,06
|-0,34
|
|B. Petrol
|76,55
|76,55
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem