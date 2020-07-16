***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
16.07.2020 18:14
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/07/2020
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ilişkin finansal ve mali tablolar tarafımızdan incelenmiştir. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal ve mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve raporun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. YAĞMUR ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı
FATİH ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Üyesi
ÇAĞLA ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
ERDAL BÖLÜKBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860137
BIST
18:00118.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.122,51
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:006,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:007,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
18:00398,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 398,69
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.320,00
|811.143
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|20.515.551
|% 9,99
|
|RTALB
|34,04
|83.931.001
|% -8,79
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,50
|1.356.470
|% -8,11
|
|HALKS
|3,29
|304.811
|% -8,10
|
|TSPOR
|4,70
|1.040.646.706
|% -7,11
|
|ASELS
|33,12
|1.162.154.920
|% 3,24
|
|EKGYO
|2,28
|1.050.224.330
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,70
|1.040.646.706
|% -7,11
|
|THYAO
|11,95
|993.063.105
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|976.223.885
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.050.224.330
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|952.004.635
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|457.698.244
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,70
|1.040.646.706
|% -7,11
|
|TRKCM
|4,58
|890.285.127
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6151
|8,6583
|% 0,13
|
|Frank
|7,2393
|7,2829
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-5,26
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.614
|-3,30
|
|Tam
|2.669
|2.682
|-3,40
|
|Yarım
|1.295
|1.312
|-1,60
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,09
|