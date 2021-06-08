***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde belirlenen Yönetim Kurulu'nun 08.06.2021 tarihli kararları ile Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı, Yönetim Kurulu'nun bünyesinde oluşturulmuş olan Komiteler, Komitelerdeki görev dağılımı aşağıdadır.Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş komitelerin çalışma esasları ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Yönetim Kurulu:Ad/ SoyadGöreviFatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu BaşkanıÖzgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Başkan VekiliÇağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu ÜyesiErdem YÜCEL Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet HAVUZ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomiteler:Komitenin AdıKomite Üyesi AdıGöreviKurumsal Yönetim Uyum Komitesi Erdem YÜCEL BaşkanKurumsal Yönetim Uyum Komitesi Ahmet HAVUZ ÜyeKurumsal Yönetim Uyum Komitesi Fakı Buluç DEMİREL ÜyeDenetlemeden Sorumlu Komite Ahmet HAVUZ BaşkanDenetlemeden Sorumlu Komite Erdem YÜCEL ÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi Ahmet HAVUZ BaşkanRiskin Erken Saptanması Komitesi Erdem YÜCEL Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941126BIST