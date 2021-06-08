***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.06.2021 17:19
gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde belirlenen Yönetim Kurulu'nun 08.06.2021 tarihli kararları ile Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı, Yönetim Kurulu'nun bünyesinde oluşturulmuş olan Komiteler, Komitelerdeki görev dağılımı aşağıdadır.
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş komitelerin çalışma esasları ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu:
Ad/ Soyad
Görevi
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Erdem YÜCEL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet HAVUZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komiteler:
Komitenin Adı
Komite Üyesi Adı
Görevi
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Erdem YÜCEL Başkan
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Ahmet HAVUZ Üye
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Fakı Buluç DEMİREL Üye
Denetlemeden Sorumlu Komite Ahmet HAVUZ Başkan
Denetlemeden Sorumlu Komite Erdem YÜCEL Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Ahmet HAVUZ Başkan
Riskin Erken Saptanması Komitesi Erdem YÜCEL Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941126
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
18:058,6027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
18:0510,4838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0210
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
18:05522,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -3,10
|Açılış
|: 522,83
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|31,94
|23.372.542
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.431.368
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.439.468
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.564.849
|% 9,95
|
|SAYAS
|30,08
|15.473.754
|% 9,94
|
|MERIT
|197,10
|2.063.452
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,81
|20.807.761
|% -9,93
|
|METUR
|20,50
|23.414.879
|% -8,89
|
|DIRIT
|5,10
|350.316
|% -7,94
|
|NTHOL
|5,07
|147.881.687
|% -7,65
|
|THYAO
|14,48
|1.212.467.790
|% 1,40
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|KOZAL
|125,20
|1.113.127.827
|% -0,08
|
|KOZAA
|16,27
|646.269.092
|% -2,57
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,99
|279.746.011
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|128.865.729
|% 1,68
|
|TSKB
|1,40
|127.432.144
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5993
|8,6027
|% -0,11
|
|Euro
|10,4783
|10,4838
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,1281
|12,1889
|% -0,37
|
|Frank
|9,5544
|9,6119
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2855
|2,2970
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-6,91
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,61
|71,61
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TTKOM, KRDMD
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17:59XU050
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