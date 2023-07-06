***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.07.2023 21:08
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulunda ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
Yönetim Kurulu
Ad/ Soyad Görev
Fatma Öztürk Gümüşsu Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Ayyıldız Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erkut Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi
Adem Tatlı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya Aslan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Ad/Soyad Görevi
Zekeriya Aslan Komite Başkanı
Adem Tatlı Üye
F. Buluç Demirel Üye
Denetlemeden Sorumlu Komite
Ad/Soyad Görevi
Adem Tatlı Komite Başkanı
Zekeriya Aslan Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Ad/Soyad Görevi
Adem Tatlı Komite Başkanı
Zekeriya Aslan Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166752
BIST