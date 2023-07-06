***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulunda ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki gibidir.Yönetim KuruluAd/ Soyad GörevFatma Öztürk Gümüşsu Yönetim Kurulu BaşkanıÖzgür Ayyıldız Yönetim Kurulu Başkan VekiliErkut Öztürk Yönetim Kurulu ÜyesiAdem Tatlı Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiZekeriya Aslan Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim KomitesiAd/Soyad GöreviZekeriya Aslan Komite BaşkanıAdem Tatlı ÜyeF. Buluç Demirel ÜyeDenetlemeden Sorumlu KomiteAd/Soyad GöreviAdem Tatlı Komite BaşkanıZekeriya Aslan ÜyeRiskin Erken Saptanması KomitesiAd/Soyad GöreviAdem Tatlı Komite BaşkanıZekeriya Aslan Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166752BIST