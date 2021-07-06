***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.07.2021 09:05
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] VBT Yazılım A.Ş. Miktar: 8.000.000 TL nominal, Aracı: MTY,ACP Kapanış Tarihi: 06.07.2021, Fiyat: 12,48 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 99.840.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946666
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.393
En Düşük
1.376
18:058,6561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6443
18:0510,3360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0431
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3360
En Düşük
10,2632
18:05502,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,08
|Açılış
|: 502,35
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
502,98
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,77
|8.855.497
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.794.158
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.703.680
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|123.885.093
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.613.905
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.380.884
|% -10,00
|
|TACTR
|31,42
|1.205.363
|% -9,97
|
|METUR
|5,04
|69.384.966
|% -6,67
|
|DIRIT
|3,75
|213.605
|% -5,78
|
|KERVN
|0,64
|789.419
|% -4,48
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|KOZAL
|111,40
|806.968.901
|% -1,24
|
|SASA
|29,54
|690.158.596
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,92
|386.192.519
|% 2,67
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,23
|255.931.527
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|142.092.243
|% 6,61
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,90
|134.023.471
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6527
|8,6561
|% -0,10
|
|Euro
|10,2626
|10,3360
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,9920
|12,0521
|% 0,23
|
|Frank
|9,3696
|9,4261
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3016
|2,3132
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|13,93
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,66
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|77,46
|77,46
|0,30
|