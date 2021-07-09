***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
09.07.2021 17:08
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
VBT Yazılım payları, 12/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 26.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
VBT YAZILIM XUTUM 12/07/2021
VBT YAZILIM XTUMY 12/07/2021
VBT YAZILIM XBANA 12/07/2021
VBT YAZILIM XHARZ 12/07/2021
VBT YAZILIM XUTEK 12/07/2021
VBT YAZILIM BLSM 12/07/2021
VBT YAZILIM XSIST 12/07/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950022
BIST
17:411.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:418,6630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0297
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6500
17:4110,2952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0210
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:41503,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,02
|Açılış
|: 503,02
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:41
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,43
|119.759.779
|% 9,91
|
|ERBOS
|133,40
|153.902.600
|% 9,61
|
|KUTPO
|51,30
|108.112.730
|% 7,59
|
|BTCIM
|13,45
|58.546.121
|% 7,34
|
|FADE
|17,47
|49.227.409
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.698.875
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.308.727
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,23
|72.789.229
|% -8,84
|
|KATMR
|2,86
|48.024.303
|% -8,04
|
|GARAN
|8,54
|730.778.012
|% -0,23
|
|KRDMD
|7,23
|689.500.121
|% 2,12
|
|PETKM
|5,46
|675.774.507
|% 2,25
|
|THYAO
|13,59
|672.733.206
|% -0,51
|
|EREGL
|18,01
|532.534.287
|% 2,56
|
|PEKGY
|1,10
|232.308.727
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,30
|344.447.126
|% 2,22
|
|PETKM
|5,46
|675.774.507
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|206.707.217
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,23
|689.500.121
|% 2,12
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6593
|8,6630
|% -0,34
|
|Euro
|10,2558
|10,2952
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9708
|12,0308
|% 0,11
|
|Frank
|9,4249
|9,4816
|% -0,45
|
|Riyal
|2,3016
|2,3131
|% -0,44
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|4,14
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|1,32
|