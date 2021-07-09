***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [VBTYZ]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarVBT Yazılım payları, 12/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 26.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiVBT YAZILIM XUTUM 12/07/2021VBT YAZILIM XTUMY 12/07/2021VBT YAZILIM XBANA 12/07/2021VBT YAZILIM XHARZ 12/07/2021VBT YAZILIM XUTEK 12/07/2021VBT YAZILIM BLSM 12/07/2021VBT YAZILIM XSIST 12/07/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950022BIST