***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:47
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957328
BIST
17:391.415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -22,82
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:398,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0545
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:3910,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0859
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:39485,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,09
|Açılış
|: 485,65
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:39
|MARKA
|5,06
|3.131.088
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.348
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.051.538
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.542
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.549.730
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|101.645.067
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.633.325
|% -9,98
|
|EDATA
|15,76
|26.795.571
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|373.440
|% -9,93
|
|KRDMD
|8,02
|1.918.448.935
|% 0,12
|
|GARAN
|9,01
|1.461.064.972
|% -1,10
|
|EREGL
|19,27
|1.119.943.875
|% -2,23
|
|SISE
|8,34
|1.087.212.945
|% -0,60
|
|GENIL
|15,30
|991.166.087
|% -2,73
|
|KRDMD
|8,02
|1.918.448.935
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,43
|434.636.968
|% -2,41
|
|GARAN
|9,01
|1.461.064.972
|% -1,10
|
|SISE
|8,34
|1.087.212.945
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,84
|232.914.840
|% -0,54
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6506
|8,6531
|% 0,63
|
|Euro
|10,1519
|10,1796
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,9718
|12,0319
|% 1,02
|
|Frank
|9,3622
|9,4186
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3031
|2,3146
|% 0,85
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|15,68
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,84
|69,84
|-0,79
|
Seans Raporu
17:39
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
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