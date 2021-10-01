***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2021 10:46
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966020
BIST
10:331.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,48
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.400
En Düşük
1.396
10:338,8826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8958
En Düşük
8,8615
10:3310,2952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0119
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3222
En Düşük
10,2617
10:33500,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,23
|Açılış
|: 500,51
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
499,51
BIST En Aktif Hisseler10:33
|VBTYZ
|22,80
|5.532.853
|% 9,93
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|13.797.836
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|AVOD
|5,51
|4.505.517
|% 6,58
|
|RALYH
|5,29
|127.870
|% -9,88
|
|YEOTK
|71,00
|14.366.819
|% -7,91
|
|ATAGY
|3,99
|1.209.838
|% -7,64
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|EUYO
|3,50
|750.837
|% -6,17
|
|GARAN
|9,24
|234.632.116
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|172.391.147
|% 0,24
|
|THYAO
|13,94
|162.946.564
|% -0,07
|
|TUPRS
|114,30
|118.691.503
|% -0,26
|
|YKBNK
|2,38
|88.568.623
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|88.568.623
|% -1,24
|
|TSKB
|1,20
|31.454.759
|% 0,00
|
|GARAN
|9,24
|234.632.116
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|172.391.147
|% 0,24
|
|KIMMR
|3,41
|62.735.743
|% 6,23
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8789
|8,8826
|% -0,06
|
|Euro
|10,2905
|10,2952
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9083
|11,9681
|% -0,19
|
|Frank
|9,4920
|9,5492
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% -0,08
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-3,18
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|-0,25
|