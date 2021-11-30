***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:31
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980215
BIST
13:151.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:1512,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1578
|Açılış
|: 12,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0213
En Düşük
12,6998
13:1514,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2786
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,7995
En Düşük
14,2915
13:15748,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 13,80
|Açılış
|: 748,80
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:15
|SONME
|31,02
|2.773.430
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|78.882.537
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|11.860.926
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|12.430.849
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|13.538.999
|% -9,93
|
|FENER
|31,70
|107.941.538
|% -7,96
|
|KOZAL
|129,70
|1.462.606.243
|% 7,55
|
|ASELS
|22,40
|1.454.645.458
|% -1,50
|
|GARAN
|11,51
|1.124.423.973
|% 0,96
|
|SASA
|42,90
|988.606.211
|% -0,14
|
|THYAO
|17,03
|751.237.780
|% -1,67
|
|YKBNK
|3,20
|474.479.002
|% 0,95
|
|GARAN
|11,51
|1.124.423.973
|% 0,96
|
|AKBNK
|6,57
|639.898.825
|% -0,45
|
|TSKB
|1,50
|143.312.773
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,27
|208.728.670
|% 0,44
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9565
|12,9741
|% 1,23
|
|Euro
|14,7198
|14,7475
|% 1,93
|
|Sterlin
|17,2894
|17,3761
|% 1,73
|
|Frank
|14,0807
|14,1655
|% 1,90
|
|Riyal
|3,4496
|3,4668
|% 1,30
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|13,00
|
|Altın Gr.
|751
|752
|16,54
|
|Cumhuriyet
|4.953
|5.028
|123,00
|
|Tam
|4.939
|5.065
|132,11
|
|Yarım
|2.387
|2.450
|63,91
|
|Çeyrek
|1.197
|1.225
|31,95
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,58
|9,59
|0,17
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|-1,68
|