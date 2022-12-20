***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2022 23:34
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088673
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6821
En Düşük
18,6247
18:0019,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0530
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8906
En Düşük
19,7252
18:001.090,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 18,89
|Açılış
|: 1.090,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.092,52
En Düşük
1.069,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6483
|18,6606
|% 0,06
|
|Euro
|19,8184
|19,8358
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6237
|22,7372
|% 0,20
|
|Frank
|20,0534
|20,1742
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9443
|4,9691
|% 0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|31,06
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|18,89
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.336
|7.397
|107,00
|
|Yarım
|3.564
|3.616
|52,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.808
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|1,23
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,50
|0,74
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|0,06
|
Seans Raporu
18:00
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