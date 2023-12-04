***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2023 10:03
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221762
BIST
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10:558.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,28%
|| -22,62
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5528,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0143
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5531,4229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0377
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:551.922,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.922,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:55
|EKOS
|33,00
|96.886.746
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|90.333.208
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|36.173.892
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|328.692.956
|% 9,99
|
|CRFSA
|126,70
|140.188.475
|% 9,98
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|35,74
|754.552.327
|% -9,75
|
|KTLEV
|52,10
|114.572.918
|% -8,36
|
|MRSHL
|1.895,00
|108.307.447
|% -7,56
|
|EMNIS
|113,70
|234.336
|% -6,96
|
|THYAO
|260,25
|3.042.246.369
|% -0,19
|
|TUPRS
|154,50
|1.344.432.166
|% 0,78
|
|ISCTR
|22,00
|857.394.111
|% -0,27
|
|KOZAL
|24,16
|831.501.695
|% 2,72
|
|DAPGM
|35,74
|754.552.327
|% -9,75
|
|EKGYO
|7,35
|397.054.506
|% 0,00
|
|ODAS
|11,21
|553.010.938
|% 3,70
|
|ISCTR
|22,00
|857.394.111
|% -0,27
|
|KOZAL
|24,16
|831.501.695
|% 2,72
|
|MOBTL
|4,36
|152.425.624
|% -1,80
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9054
|28,9103
|% 0,05
|
|Euro
|31,4109
|31,4229
|% -0,12
|
|Sterlin
|36,5245
|36,7077
|% -0,24
|
|Frank
|32,9056
|33,1038
|% -0,60
|
|Riyal
|7,6876
|7,7262
|% 0,10
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|925,67
|927,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,00
|987,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,13
|78,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,66
|2.065,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
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11:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 43 kaybederek (% -0.11 ) 8, 636
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11:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ISCTR
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11:10XU100
Endeks 8, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 20, 913.00 milyon TL de
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11:10RAYSG
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 177.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 790 adet işlem
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11:08POLTK
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 14, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 761 adet işlem